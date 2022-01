WWE Royal Rumble 2022: Insider berichten von Backstage-Chaos

„Wir waren alle in einem Wirbelwind“, zitiert der Insider eine ungenannte Person, die in einem der Matches gestanden sei: „Man hatte seine Rolle und seine Spots bekommen, dann ging es wieder von vorne los und die meisten von uns waren zurück am Anfang. Es änderte sich immer, immer wieder. Es war keine einfache Nacht, schon bevor wir den Ring erreicht hatten.“