WWE Royal Rumble 2022: Brock Lesnar schlägt nach Titel-Farce zurück

Ein dann völlig durchdrehenden Reigns nahm Rollins in den Guillotine Choke - und ließ auch nicht los, also Rollins sich in die Seile rettete. Es folgte die Disqualfikation, wegen der Reigns den Titel trotz der Niederlage behielt, dazu eine clevere Schlusspointe: Reigns schnappte sich einen Stuhl, schlug Rollins genauso in den Rücken wie der ihn 2014 - und ließ dann wie einst Stone Cold Steve Austin bei seinem „Heel Turn“ gegen The Rock 2001 unzählige weitere Stuhlschläge auf ihn regnen.