WWE Royal Rumble 2022: Ronda Rousey triumphiert bei Comeback

Rousey eliminierte am Ende ihre alte Rivalin Charlotte Flair, was die jüngste Meldung zu bestätigen schien, dass Flair auch als WrestleMania-Gegnerin Rouseys am 2. oder 3. April vorgesehen ist. Die Tochter der Ikone Ric Flair ist amtierender Damenchampion des SmackDown-Kaders und nahm am Rumble teil mit dem Ziel, sich im Fall eines Siegs ihre Mania-Gegnerin selbst aussuchen zu können.