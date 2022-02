WWE RAW: Doppelter Titel-Paukenschlag um Rumble-Sieger Brock Lesnar

Lesnar verknüpfte seine Wahl von Reigns als WrestleMania-Gegner mit einer Herausforderung an Lashley, ihm an Ort und Stelle das Rückmatch zu gewähren - was die als Autoritätsperson auftretende Adam Pearce unterband: Pearce verkündete stattdessen Lesnar als ersten Gegner Lashleys im Riesenkäfig bei No Escape.