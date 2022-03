WWE-Damenchampion Becky Lynch landet nach Ringunfall im Krankenhaus

Lynchs Titelmatch gegen Belair bei WrestleMania 38 am 2. April scheint nicht in Gefahr, der Instagram-Post von „Big Time Becks“ war schon komplett „in character“ und mit einem Racheschwur an Belair verbunden - die mit ihren Zopf-Hieben auch für die (geplant in Kauf genommenen) Verletzungen Tage zuvor verantwortlich war.