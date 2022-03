WWE WrestleMania 38: Alle Infos - was ist mit The Rock, Undertaker, John Cena?

Der „Dead Man“, der bei WrestleMania 36 vor zwei Jahren sein wohl endgültig letztes Match hatte, zieht am WrestleMania-Wochenende in die WWE Hall of Fame ein, die Zeremonie steigt am Freitag vor Mania nach der TV-Show Friday Night SmackDown. Bei WrestleMania selbst haben die noch lebenden neuen Ruhmeshallen-Mitglieder in der Regel kurze Auftritte. Ob mehr passieren wird, als dass der Taker sich in seiner texanischen Heimat kurz von den Fans feiern lassen wird, bleibt abzuwarten. Ein Match darf als ausgeschlossen gelten, der mittlerweile 56-Jährige hatte zuletzt nach langem Ringen mit sich selbst immer wieder betont, dass er sich körperlich nicht mehr in der Lage sieht, auf dem dafür nötigen Niveau zu performen. (Warum Thomas Gottschalk im Hall-of-Fame-Video des Undertaker auftaucht)