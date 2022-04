WWE: Gunther und "Ludwig Kaiser" - deutsch-österreichisches Hammer-Debüt bei SmackDown

Dass bei Gunther, Barthel und Aichner etwas in Bewegung ist, offenbarte sich schon am Dienstag bei NXT, als Aichner Barthel bei einem Match im Stich ließ - und Gunther in einem auffällig kurzfristig angesetzten Titelmatch gegen Champion Bron Breakker seine erste Niederlage nach dem dauerhaften Wechsel in die USA kassierte.