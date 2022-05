WWE RAW: Wegweisende Premiere für Cody Rhodes nach großem Comeback

Das Hell in a Cell Match ist ein Kampf mit besonderem Nimbus, der größeren Stars vorbehalten ist, Rhodes nimmt nun erstmals als Einzelwrestler an einem teil. Rhodes‘ bislang einziger Auftritt in dem durch die Klassiker mit dem Undertaker, Shawn Michaels, Triple H und Mick Foley legendär gemachten Riesenkäfig war im Jahr 2009, als er noch ein Youngster-Duo mit Ted DiBiase (Jr.) bildete und einen Tag-Team-Kampf gegen Michaels und Triple H verlor. (Wie das Hell in a Cell Match Undertaker - Mankind fast tödlich endete)