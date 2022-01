AEW Dynamite: Kultstar Danhausen debütiert - zigtausende Fans begeistert

Spektakuläre Matches mit teils atemberaubenden Aktionen, große Ansetzungen starbesetzter Duelle für die kommenden Wochen: WWE-Konkurrent AEW bot in der Nacht zum Donnerstag eine vollgepackte Sonderausgabe der TV-Show Dynamite - doch das, was die Fanbase im Netz am meisten begeisterte, war ein beiläufig erscheinender Moment.