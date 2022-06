WWE-Ikone Triple H lässt aufhorchen: "Ich bin zurück!"

Der interne Rivale Laurinaitis ist wegen seiner eigenen Verwicklung in die anrüchigen Vorgänge beurlaubt, Boss Vince ist trotz seiner offensiven Auftritte bei RAW und SmackDown geschwächt und Levesques Ehefrau und Vorstandskollegin Stephanie - deren eigene WWE-Zukunft zuletzt auch in Frage stand - ist nun als Interimschefin offiziell an Vinces Stelle getreten.