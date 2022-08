19,6 Millionen! WWE-Ex-Boss Vince McMahon verheimlichte noch weitere Zahlungen

Vor McMahons Rücktritt war eine Summe von 12 Millionen Dollar im Raum gestanden, die McMahon in den vergangenen 16 Jahren an vier frühere weibliche Untergebene gezahlt haben soll, um Affären und auch sexuelle Übergriffe zu vertuschen. Der schwerste Vorwurf: ein angeblicher sexueller Übergriff gegen eine Wrestlerin im Jahr 2005, die er zu Oralsex gezwungen haben soll. 2018, dem Jahr nach der Enthüllung des Harvey-Weinstein-Skandals in Hollywood und der Entstehung der #MeToo-Bewegung, soll McMahon der Wrestlerin 7,5 Millionen Dollar dafür gezahlt haben, nicht mit den Vorwürfen an die Öffentlichkeit zu gehen.