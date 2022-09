Fan-Kritik an Ronda Rousey: Das sagt ihre beste WWE-Freundin

Baszler: Billy war knallhart, so wie man es sich denken kann, seinen Spitznamen „Billy the Bully“ hatte er nicht umsonst. Er war ja schon alt und hatte damals schon seinen körperlichen Preis bezahlt, aber er war noch immer hellwach. Wenn du eine Lektion nicht gleich verstanden hast, verpasste er dir eine mit seinem Gehstock und sagte so Sachen wie: „Wie kann jemand, der so blöd ist wie du, in diesem Business so weit gekommen sein?“ (lacht) Und in solchen Momenten ist er auch noch selbst auf die Matte gegangen, um zu demonstrieren, was man besser machen sollte - und er konnte einem dabei noch immer richtig wehtun. Es war ein großes Glück, dieses Training noch erleben zu dürfen. Und es ist auch eine besondere Art von Verantwortung, die Tradition von Billy Robinson weiterzutragen.