WWE RAW: Hinter dieser bitterbösen Eskalation steckt reale, private Brisanz

Grundkonstellation des Segments am Montag: Die Begegnung von Rollins und Riddle war als „Face to Face“ kurz vor ihrem „Fight Pit Match“ am Samstag konzipiert - mit dem Hintergrund, dass die beiden sich nicht berühren durften, sonst werde das Match mit Ex-UFC-Champ Daniel Cormier als Ringrichter abgeblasen. Speziell Rollins - der sich von Riddle in das eher auf diesen zugeschnittene Match hineinsingen ließ - schien dabei ein Interesse zu haben, seinen Feind so sehr zu provozieren, dass er zuschlägt und der Kampf platzt.