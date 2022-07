WWE-Topstar Seth Rollins beichtet im SPORT1-Interview: "Fast viele Brücken verbrannt"

Rollins: Was Gunther grad bei SmackDown macht, gefällt mir sehr, ich bin ein großer Fan. Er geht seinen Weg, dominiert im Ring, ist schnell Intercontinental Champion geworden, wird höllisch gut präsentiert und hat sich körperlich in fantastische Form gebracht. Und allein dieses Gesicht - Junge, was für ein Gesicht. Ich glaube, für ihn gibt es nach oben keine Grenze. Er wirft alles rein in das, was er tut. Was die Zukunft bringt und ob sie uns nochmal im Ring zusammenführt, weiß ich nicht, aber wenn es so kommen sollte: wunderbar. Ich glaube, wir wären in der Lage, im Ring was wirklich Besonderes auf die Beine zu stellen. Wir werden sehen, was kommt.