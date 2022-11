WWE RAW: Nächste große Enthüllung angekündigt - Topstar-Comeback deutet sich an

Belair verkündete bei RAW, dass sie am Freitag bei Friday Night SmackDown verraten wird, wer ihr neben Alexa Bliss, Asuka und Michin (neuer Name für Rückkehrerin Mia Yim) gegen Damage CTRL und Rhea Ripley zur Seite stehen wird. Die Ansage wurde von Buhrufen begleitet - die Fans hatten sich erhofft, dass das Rätselraten an Ort und Stelle beendet werden würde.