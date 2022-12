WWE-Topstar auf Drogen-Entzug? Das Rätsel wird größer

Wie der Observer ebenfalls vermeldet, dementiert eine Quelle, „die Riddle nahe steht“ die Berichte über einen Entzug, Riddle pausiere wegen der persönlichen Belastung durch den Scheidungs- und Sorgerechts-Prozess mit Ehefrau Lisa. Was in dem Zusammenhang schon vorher aufgefallen war: Laut öffentlich zugänglichen Gerichtsakten hatte Matt in ebenjenem Prozess eingewilligt, der Mutter seiner drei Kinder sämtliche Drogentests durch WWE zukommen zu lassen - und Lisa hatte zuletzt Beschwerde eingelegt, dass er die Zusage gebrochen hätte.