WWE SmackDown: Deutschsprachiges Phänomen gewinnt Gigantenduell

Strowman konnte zwar zwischenzeitlichen unfairen Eingriffen von Gunthers Imperium-Kollegen (Ludwig Kaiser aus Deutschland und Giovanni Vinci aus Südtirol) widerstehen, am Ende aber trieb Gunther ihn in die Enge: Er schwächte seinen Arm mit einer gezielten Attacke in der Ringecke und schleuderte ihn dann mit einem Powerbomb vom Seil auf den Rücken - die siegbringende Aktion.