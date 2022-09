WWE RAW: Gefeuerter Topstar zurück! Großoffensive von Triple H geht weiter

Um sich selbst zu stärken und AEW das Wasser abzugraben, platzierte WWE in diesem Jahr das neue Großevent Clash at the Castle aufs selbe Wochenende wie den AEW-Topevent All Out, der im vergangenen Jahr Motor des AEW-Hochs war. Die neue WWE-Führung flankierte den schon von McMahon beschlossenen Schritt, indem sie noch eine Show des Drittkaders NXT (When Worlds Collide) auf denselben Abend wie All Out legte.