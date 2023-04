WWE RAW: Triple H mit riesiger Enthüllung, die die Liga neu ordnet

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat Vorstandsmitglied „Triple H“ Paul Levesque die Gerüchte bestätigt, dass er einen neuen Titel in Auftrag gegeben hat, beziehungsweise einen altbekannten in neuem Gewand. ( NEWS: Alle Neuigkeiten rund um WWE )

Triple enthüllte bei RAW in Chicago eine optisch umgestaltete Version des World Heavyweight Title, der vor 21 Jahren für ihn selbst bei WWE eingeführt worden war. Die Neuauflage - die am 27. Mai bei Night of Champions in Saudi-Arabien ausgefochten werden wird - wird künftig die Haupttrophäe der Montagsshow RAW sein, während der Universal Title von Roman Reigns allem Anschein nach bei der Freitagssendung SmackDown verbleiben wird.

WWE World Title knüpft an reiche Tradition an

Dieser Titel solle bei RAW verbleiben, sollte Reigns im von WWE inszenierten Draft am Freitag bei SmackDown verbleiben - was damit als Gewissheit gelten darf.

Der World Title knüpft - auch optisch - an die Tradition des NWA / WCW World Titles an, an dem sich WWE durch den Kauf des früheren Rivalen WCW 2001 die Rechte gesichert hatte. Der ihn mehr als alle anderen definierende Träger war die Ikone „Nature Boy“ Ric Flair, der seinerzeit auch zu WWE gewechselt war und als Mentor von Triple H auftrat. Auch Hulk Hogan, Sting, Vader, Randy Savage, Bret Hart und viele andere Legenden sind mit dem Titel und dessen Look verbunden. (HINTERGRUND: Wie Egotrips von Hulk Hogan und Co. WCW in den Untergang führten)