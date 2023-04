WWE WrestleMania 39: Tag 1 endet mit historischem, emotionalen Novum

Seit 21 Jahren sind sie beste Freunden, gingen in der Wrestling-Branche durch Dick und Dünn - nun gab es einen ebenso emotionalen wie historischen Karriere-Höhepunkt.

Zum Abschluss der ersten Nacht der Megashow WrestleMania in Los Angeles krönten sich Sami Zayn und Kevin Owens als neue Tag-Team-Champions von WWE. ( NEWS: Alle Neuigkeiten rund um WWE WrestleMania 39 )

Am Ende bejubelten nach offiziellen WWE-Angaben über 80.000 Fans im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles den ersten gemeinsamen Titelgewinn von Owens und Zayn bei WWE - speziell Zayn hat sich in den vergangenen Monaten zu einem der populärsten WWE-Stars überhaupt entwickelt.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Kevin Owens und Sami Zayn sind seit 20 Jahren Freunde

Zayn (bürgerlich: Sami Rebei) und Owens (Kevin Steen) wurden beide im Jahr 1984 in Quebec, im französischsprachigen Teil von Kanada geboren. Die Wege der beiden kreuzten sich, als sie dort zu Beginn des Jahrtausends ihre Wrestling-Karrieren begannen.

Zayn und Owens kennen sich seit 2002, ihr erstes gemeinsames Match bestritten sie 2003 für die kanadische Liga IWS, als Partner und Rivalen begleiteten sie sich in den darauffolgenden Jahren gegenseitig durch die internationale Independent-Szene.

So können Sie AEW im deuitschen TV verfolgen

So können Sie AEW im deuitschen TV verfolgen

So läuft WWE im deutschen TV und auf dem WWE Network

So läuft WWE im deutschen TV und auf dem WWE Network

So funktioniert das Showkampf-Imperium WWE

So funktioniert das Showkampf-Imperium WWE

Wechselhafte Beziehung vor der WWE-Kamera

Als Sami Zayn 2014 mit dem Gewinn des NXT-Titles seinen ersten WWE-Titel errang, inszenierte WWE eine Schockwendung, in der eine emotionale gemeinsame Siegesfeier mit einer brutalen Attacke Owens‘ endete (und einer Fehde, in der Owens ihm den Titel abnahm).

Die Fehde wurde in den Hauptkader getragen, als Zayn Überraschungsteilnehmer beim Royal Rumble 2016 auftauchte und Owens rauswarf.

Ein ebenso großer Schocker passierte dann 2017, als Zayn einen „Heel Turn“ hinlegte, sich mit Owens gegen den damaligen Rivalen Shane McMahon verbündete - und seitdem schrittweise den Kult-Charakter entwickelt hat, in dem er aktuell populärer denn je ist.

Die Ergebnisse von WWE WrestleMania 39 - Tag 1:

WWE Undisputed Tag Team Title Match: Kevin Owens & Sami Zayn besiegen The Usos (c) - TITELWECHSEL!

WWE Undisputed Tag Team Title Match: Kevin Owens & Sami Zayn besiegen The Usos (c) - TITELWECHSEL!

Pat McAfee besiegt The Miz

Pat McAfee besiegt The Miz

WWE SmackDown Women‘s Title Match: Rhea Ripley besiegt Charlotte Flair (c) - TITELWECHSEL!

WWE SmackDown Women‘s Title Match: Rhea Ripley besiegt Charlotte Flair (c) - TITELWECHSEL!

The Street Profits besiegen Alpha Academy, Braun Strowman & Ricochet, The Viking Raiders

The Street Profits besiegen Alpha Academy, Braun Strowman & Ricochet, The Viking Raiders

United States Title Match: Austin Theory (c) besiegt John Cena

United States Title Match: Austin Theory (c) besiegt John Cena

Die weiteren Highlights:

- Nach dem Auftaktsieg von US-Champion Austin Theory über den langjährigen WWE-Topstar John Cena besiegten die früheren Tag-Team-Champions The Street Profits die Duos Alpha Academy, The Viking Raiders sowie Braun Strowman und Ricochet - und dürften damit in naher Zukunft wieder nach den Tag-Team-Titeln greifen.