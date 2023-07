WWE SmackDown: Dieses Comeback sorgt für Gesprächsstoff

Knapp zwei Monate war im WWE-TV nichts von ihm zu sehen - nun hat die Rückkehr von Bobby Lashley zu Friday Night SmackDown gleich aufhorchen lassen.

Der frühere WWE-Champion, beim Draft im Mai von RAW zur Freitagsshow gewechselt, dort bislang aber kaum eingesetzt, hat sich bei der aktuellen Episode wieder blicken lassen. Und er scheint im Zentrum einer spannenden neuen Partnerschaft zu stehen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Der 48-Jährige wurde in einem Backstage-Segment auf dem Arena-Parkplatz von den Street Profits Angelo Dawkins und Montez Ford in Empfang genommen, einem der besten Tag Teams der Liga, das zuletzt ebenfalls etwas aus dem Blickfeld geraten ist.

Lashley und die Profits gaben sich vertraut, umarmten sich und nahmen schließlich gemeinsam in der Limousine des „All Mighty“ Platz. Es gebe etwas zu „bereden“, so Lashley. Wie es ab da weiterging, wurde zunächst offen gelassen.

Bobby Lashley rückt zurück in den Fokus

Der spät zur endgültigen Blüte gekommene Muskelberg Lashley ist ein zweimaliger WWE-Champion, zuletzt hielt er den Titel Anfang 2022 im Rahmen einer Fehde mit Brock Lesnar, der den Titel letztlich zurückgewann, ehe er bei WrestleMania 38 mit Roman Reigns‘ Universal Title vereinigt wurde.

Lashleys Transfer zu SmackDown sorgte schon für Gesprächsstoff, denn er ist einer der wenigen größeren Stars, die der seit mittlerweile über 1000 Tagen regierende Reigns in seiner Regentschaft noch nicht besiegt hat. Reigns und Lashley hatten 2018 eine Rivalität, die in einem Match bei Extreme Rules gipfelte - vor Reigns‘ Neuerfindung als böse-manipulativer „Tribal Chief“ und der Gründung der Bloodline.

Es sieht nun so aus, als würde Lashley - just in dem Moment, in dem die Bloodline zerfällt - an einem eigenen, neuen Verbund arbeiten. In diesem Jahr gab es schon einmal Andeutungen einer Reunion von Lashleys früherem Bündnis The Hurt Business mit Ex-Manager MVP, Veteran Shelton Benjamin und Cedric Alexander, diese verlief jedoch im Sande.

Lashley war nach seinem Wechsel zu SmackDown an einem US-Title-Dreikampf mit Austin Theory und Bronson Reed (nun bei RAW) und dem Turnier um den wieder eingeführten World Title beteiligt. Seitdem hatte er kein TV-Match mehr, ohne dass er verletzt gewesen wäre: Er bestritt bei Live-Events ohne Kamera weiter Kämpfe. Es sieht so aus, als ob WWE in der Zwischenzeit an einer neuen Story-Idee gearbeitet hätte, die sich nach dem SummerSlam am 5. August voll entfalten dürfte.

Jey Uso setzt nächstes Zeichen

Die für Rekordquoten sorgende Story um Reigns‘ Bloodline setzte sich derweil fort, als der abtrünnige Jey eine Ansprache im Ring hielt und Rache für die Verletzungen von Bruder Jimmy vergangene Woche schwor: Es entbrannte eine Prügelei mit dem Reigns‘ noch ergebenen Bruder Solo Sikoa, in der Reigns‘ Manager Paul Heyman zwischen die Fronten geriet und einen Superkick Jeys abbekam. Für kommende Woche ist Reigns‘ nächster Auftritt angekündigt - der dann wohl Usos Herausforderung zu einem Titelmatch beantworten wird.

Eine weitere Neuigkeit war die Ansetzung eines „US Title Invitational“, in dem der nächste Herausforderer für Austin Theory ermittelt werden soll. Teil 1 des Mini-Turniers mit zwei Vierkämpfen ging an Santos Escobar (der AJ Styles, Butch und Neuling Grayson Waller besiegte), in Teil 2 begegnen sich kommende Woche Rey Mysterio, Sheamus, Cameron Grimes und LA Knight - der bei SmackDown mit einem umjubelten Auftritt unterstrich, dass er sich aktuell zum absoluten Publikumsliebling entwickelt.

Der Hauptkampf der Show, ein Damentitelmatch zwischen Asuka und Bianca Belair endete ergebnislos, als sich Money-in-the-Bank-Siegerin Iyo Sky mit Partnerin Bayley einschaltete und ihre Titelgelegenheit einzucashen versuchte. Asuka entzog sich jedoch letztlich, indem sie Bayley ihren Farbnebel ins Gesicht spuckte und stiften ging. Auch Charlotte Flair war in die Situation involviert, für den SummerSlam soll ein Dreikampf Asuka - Belair - Flair geplant sein.

Sky und Bayley waren schon vorher an einem Segment beteiligt, das für Aufsehen sorgte: Die ebenfalls mit ihnen rivalisierende Shotzi wandte sich per Video an sie und brachte die Attacke zu Sprache, in der ihr ein Teil ihrer Haare abgeschnitten wurde. Vor den verstörten Blicken Bayleys und Skys rasierte sich Shotzi dann den Rest ihrer Haare ab und erklärte, dass sie sich die Kontrolle hier nicht entreißen lasse.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 14. Juli 2023:

Pretty Deadly besiegen Sheamus & Ridge Holland

Bayley besiegt Zelina Vega

US Title Invitational Match: Santos Escobar besiegt AJ Styles, Butch, Grayson Waller