Historischer WWE-Hammer um Phänomen aus Dresden - Ikone Shawn Michaels stolz

Der für seine körperlich intensiven und mitreißenden Fights bekannte Dragunov besiegte in der Nacht zum Sonntag bei der Show No Mercy im kalifornischen Bakersfield den bisherigen Champ Carmelo Hayes. Er verdiente sich einmal mehr viel Lob innerhalb der Szene – unter anderem auch von WWE-Ikone Shawn Michaels. Der „Heartbreak Kid“ verantwortet den NXT-Kader hinter den Kulissen.

Ilja Dragunov bei WWE auf dem Weg nach oben

Der in Moskau geborene und in Dresden aufgewachsene Dragunov (bürgerlich: Ilja Rukober) wurde im Januar 2019 von WWE verpflichtet, nachdem er in der deutschen und europäischen Szene auf sich aufmerksam gemacht hatte. (Ilja Dragunov im SPORT1-Interview über seine schwierige Kindheit: „Das, was ich im Ring darstelle, ist etwas sehr Reales“)