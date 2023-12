WWE / AEW: Naht der nächste Sensations-Wechsel?

WWE und AEW sollen an Kazuchika Okada baggern

Der langjährige Brancheninsider Dave Meltzer hatte schon im vergangenen Monat in seinem Wrestling Observer Newsletter Spekulationen in Bezug auf den „Rainmaker“ geschürt: Demnach hätte das Thema innerhalb von WWE Fahrt aufgenommen, das seit Jahren vorhandene Interesse an dem 36-Jährigen hätte sich zuletzt wieder intensiviert.

Ebenjener Nakamura ist mit Okada gut befreundet und spielte bei WWE zuletzt eine größere Rolle als in den Jahren zuvor. Meltzer zufolge verlautet aus WWE-Kreisen, dass der Nakamura-Push Teil der Charmeoffensive in Richtung Okada sei und eine mögliche Sorge des Wunschkandidaten zerstreuen solle: In der Vergangenheit hatten viele japanische Wrestler bei WWE nicht den gleichen Erfolg wie in der Heimat. Das aktuelle WWE-Regime um „Triple H“ Paul Levesque soll demnach signalisieren wollen, dass er japanische Wrestler mehr fördere als der jüngst kreativ entmachtete Firmengründer Vince McMahon es getan hatte.