WWE-Sensation: "Erderschütternde Rückkehr" bei Survivor Series

Es war einer dieser Momente, für den sich die englische Sprache den Ausdruck „Hell freezes over“ hat einfallen lassen. Wobei: Eine zugefrorene Hölle kann nicht so laut sein!

Bei der Großveranstaltung Survivor Series 2023 hat WWE seine Fans mit dem größten Sensations-Comeback seit langem in einen Rausch der Begeisterung versetzt: CM Punk ist zurück – fast zehn Jahre nach seinem hässlichen Abgang und Karriere-Ende, drei Monate, nachdem auch seine Ring-Rückkehr bei AEW in einem Desaster geendet war. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

In seiner Heimatstadt Chicago – wo Punk Volksheldenstatus genießt – überraschte nach dem Hauptkampf der Show, in der der ebenfalls zurückkehrende Randy Orton im Zentrum gestanden war: Der zuvor langzeitverletzte Veteran führte das Team aus Cody Rhodes, World Champion Seth Rollins, Sami Zayn und Jey Uso in der Käfigschlacht „War Games“ zum Sieg über Judgment Day und Drew McIntyre.

Danach ertönte plötzlich der altbekannte Song „Cult of Personality“ von Living Colour, Punk tauchte in einem weißen Shirt im Eingangsbereich auf und ließ sich von der in Ekstase explodierenden Menge feiern. Punk vollführte dann seine berühmte „Clobbering-Time“-(„Prügelzeit“-)Geste in Richtung der Stars im Ring.

CM Punk: Nach Entlassung bei AEW zurück bei WWE

Der frühere WWE-Champion und -Topstar Punk hatte WWE Anfang 2014 im Streit verlassen: Eine längere Entfremdung war darin gegipfelt, dass Punk dem früheren WWE-Doc Chris Amann vorwarf, mit einer unsachgemäßen Behandlung einer Infektion sein Leben in Gefahr gebracht zu haben.

Der heute 45 Jahre alte Punk erklärte seine Wrestling-Karriere damals für beendet und versuchte sich stattdessen als echter Kämpfer bei der UFC – wo er nach zwei krachenden Niederlagen allerdings schnell wieder weg vom Fenster war.

Vor zwei Jahren folgte dann das anfangs märchenhafte Ring-Comeback bei AEW: Punk bewies dort, dass er nichts an seiner Strahl- und kommerziellen Zugkraft eingebüßt hatte, ließ TV-Quoten und speziell auch Pay-Per-View- und Fanartikel-Verkäufe in die Höhe schießen.

In diesem Sommer feuerte AEW Punk infolge weiterer Unruhe, gipfelnd in einem erneuten Eklat bei der Megashow All In im Londoner Wembley-Stadion: Punk hatte sich mit Jungstar Jack Perry eine erneute Prügelei geliefert, zudem soll es auch zwischen Punk und Boss Tony Khan geknallt haben. Khan deutete an, „Angst um mein Leben“ gehabt zu haben.

Triple H spricht von Nacht-und-Nebel-Aktion

Dass Punk trotz der Vorgeschichte wieder bei WWE landen würde, kommt nicht prinzipiell überraschend: Punk hatte WWE seit längerem positive Signale gesandt - und was für ein großes Geschäft das Comeback werden wird, lassen die explodierenden Social-Media-Zahlen des Videos schon erahnen.

Mehrere Insider-Portale hatten im Oktober jedoch vermeldet, dass WWE sich „für den Moment“ gegen ein Comeback Punks entschieden hätte, weil zu viele Sorgen bestanden hätten, dass Punk intern ähnlichen Ärger machen würde wie bei AEW. In den vergangenen Jahren hatte WWE sich auch schon wiederholt gegen eine Rückkehr Punks entschieden.

War das ein Täuschungsmanöver, wie es für die Branche nicht unüblich ist? Oder gab es einen Meinungsumschwung, womöglich im Zuge der veränderten Machtverhältnisse, zu Ungunsten des nicht mehr allmächtigen Ligagründers Vince McMahon und zu Gunsten von Schwiegersohn und Kreativchef „Triple H“ Paul Levesque?

Levesque selbst stellte die „erderschütternde Rückkehr“ (O-Ton WWE-Homepage) bei der Pressekonferenz nach der Show in jedem Fall als Nacht-und-Nebel-Aktion dar, die „super schnell“ zustande gekommen sei.

So oder so: Punks Wiederkehr mischt die Karten bei WWE neu: Er dürfte eine tragende Rolle auf der „Road to WrestleMania“ spielen: Beim Jahreshöhepunktt WrestleMania 40 zeichnete sichj bis jetzt ein Kampf zwischen Punks früherem AEW-Kollegen Rhodes und dem seit über 3 Jahren regierenden Universal Champion Roman Reigns ab.