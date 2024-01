WWE: Dwayne "The Rock" Johnson ist zurück - und macht vielsagende Andeutung

Nur wenige Wochen nach dem Comeback von CM Punk ist das der nächste Paukenschlag, der WWE auf den Kopf stellt: Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson hat sich zurückgemeldet - und ein großes Match gegen das aktuelle Liga-Aushängeschild Roman Reigns angedeutet!

Bei Day 1, der ersten Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW im Jahr 2024, absolvierte der 51-Jährige einen unangekündigten Auftritt und sandte eine vielsagenden Botschaft in Richtung des seit über 3 1/2 Jahren regierenden „Undisputed Universal Champion“ Roman Reigns. Johnson öffnete damit Tür und Tor für die Spekulationen über ein Gigantenduell bei der 40. Ausgabe des Mega-Events WrestleMania im Frühjahr (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE).

WWE hatte RAW-Auftritt The Rocks schon angedeutet

Johnson hatte im Herbst schon einen umjubelten Auftritt bei der Saisoneröffnung der Freitagsshow SmackDown, nun folgte ein ähnlicher - vorab angedeutet durch eine Meldung des Portals Fightful, das berichtet hatte, WWE-Lenker „Triple H“ Paul Levesque feile an einem Erscheinen eines früheren Champions. Levesque - ehemaliger Ringrivale Johnsons - hatte das Gerücht von sich aus in den sozialen Medien kommentiert und damit weitere Aufmerksamkeit darauf gelenkt.

Es stellte sich dann heraus, dass Johnson der Neujahrskracher für die Show in San Diego war. Nach einem umjubelten Einmarsch gab es eine Tracht Prügel für den ehemaligen WWE-Champion Jinder Mahal - der mittlerweile eher wieder weit unten in der WWE-Hierarchie steht.

Für größeren Gesprächsstoff sorgte dann, dass Johnson am Ende des Segmentes verriet, dass er noch mehr wolle: Er sei „hungrig“ und wolle dieses Gefühl stillen - am Platz, der ihm zustehe: dem „Kopf der Tafel“ (“at the head of the table“).

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

The Rock vs. Roman Reigns bei WrestleMania 40?

Wie jeder WWE-Fan weiß, war das eine Anspielung auf Dauerchamp Reigns, den „Head of the Table“, mit dem Johnson auch eine persönliche Bande verbindet: Johnson stammt wie Reigns aus einer Wrestling-Familie - die über eine rituelle Blutsbrüderschaft mit dem samoanischen Anoa‘i-Clan verbunden ist, aus dem Reigns stammt.

Spekulationen über ein WrestleMania-Traumduell Rock vs. Reigns gibt es seit Jahren, speziell mit Blick auf WrestleMania 39 im abgelaufenen Jahr in Johnsons beruflichem Lebensmittelpunkt Los Angeles. Die Gedankenspiele scheiterten jedoch laut Medienberichten an Johnsons zu vollem Terminkalender - unter anderem auch wegen des Starts seiner Football-Liga XFL. Johnson selbst erklärte später, die Idee sei an seinem persönlichen Gefühl gescheitert, dass er den Fans einen noch größeren Knalleffekt hätte bieten müssen.

Johnsons Auftritt im Herbst heizte die Gerüchteküche neu an, kurz darauf relativierte jedoch ein Bericht von Sports Illustrated, in dem es hieß, dass ein WrestleMania-Comeback wegen Johnsons anderer Projekte auch 2024 unsicher bis unwahrscheinlich sei. Die Prognosen verlagerten sich dann wieder in die Richtung, dass Cody Rhodes für ein WrestleMania-Rückmatch gegen Reigns in Stellung gebracht werde.

The Rock will es nach 11 Jahren wohl wieder wissen

Nun hinterlässt Johnson den klaren Eindruck, dass er das Gigantenduell mit Reigns sehr wohl anvisiert - was das andere Szenario nicht ausschließt: WrestleMania findet am 6. und 7. April an zwei Abenden statt, auch ein doppelter Einsatz Reigns‘ ist denkbar. Für den alten Rivale Punk scheint derweil ein Match gegen World Champion Seth Rollins in den Planungen zu stehen - der bei Day 1 ein weiteres Mal seinen aktuellen Rivalen Drew McIntyre besiegte.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Sollte The Rock Teil der Planungen sein, wäre auch eine Teilnahme am Royal Rumble am 27. Januar möglich, bei dem Reigns‘ Mania-Gegner ermittelt wird. The Rock bestritt sein letztes offizielles WWE-Match bei WrestleMania 2016 mit einem schnellen Sieg gegen Erick Rowan, Gefährte des im vergangenen Jahr tragisch verstorbenen Bray Wyatt.