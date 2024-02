Ehefrau erschossen? Ex-WWE-Star unter Mordverdacht verhaftet

Entsetzlicher Verdacht um einen WWE -Star der Achtziger: Ex-Wrestler Billy Jack Haynes steht vor einer Anklage wegen mutmaßlichen Mordes an seiner demenzkranken Ehefrau.

Der 70-Jährige ist am Donnerstag in seiner Heimat Portland verhaftet worden, weil er seine 15 Jahre ältere Gattin Janette Becraft erschossen haben soll. Die Polizei war laut lokalen Medienberichten wegen Schussgeräuschen alarmiert worden, Haynes soll sich stundenlang verbarrikadiert und dann gestellt haben.

Haynes befinde sich aktuell aus ungenannten Gründen noch zur Behandlung in einem Krankenhaus, hieß es in einer Polizeimitteilung, er solle danach ins Gefängnis überführt und angeklagt werden. Die weiteren Hintergründe sind unklar.

Größter Auftritt bei WWE-Megashow

Haynes bestritt sein berühmtestes Match beim Mega-Event WrestleMania III im Jahr 1987, im Schatten des großen Duells zwischen Hulk Hogan und Andre the Giant . Er traf in einem Duell der Muskelberge auf den früh verstorbenen Hercules Hernandez.

Haynes war überzeugter Steroid-Nutzer

Der 1996 aus dem Wrestling zurückgetretene Haynes genoss in der Szene einen Ruf als unberechenbare Figur. Er selbst festigte ihn auch nach seiner Karriere mit so genannten „Shoot Interviews“, in denen Haynes wilde Anekdoten aus seinem Wrestler-Leben erzählte, die einander öfters auch widersprachen. Hinzu kamen abstruse Einlassungen und Theorien zu Geschehnissen wie den Chris-Benoit-Morden.