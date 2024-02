WWE SmackDown: Triple H verkündet neues WrestleMania-Beben

WWE SmackDown: Triple H enthüllt WrestleMania-Plan für Rollins

Er streute dabei weitere Andeutungen eines neuen Konflikts mit seinem alten Rivalen The Rock sowie Dauerchamp Reigns, die am Donnerstag plötzlich wie Buddys statt Gegner wirkten. Manche Leute wüssten nicht, wie ihre Rolle aussehe und wo ihr Platz an der Tafel sei, sagte Levesque, eine Anspielung auf Rocks und Reigns‘ geflügelte Worte „know your role“ und „Head of the Table“). Die Macht bei WWE gehe von ihm aus, so sei es und so bleibe es, erklärte Levesque, begleitet von Adam Pearce und Nick Aldis, die als „General Manager“ der Shows RAW und SmackDown auftreten.