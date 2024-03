WWE: Topstar giftet gegen The Rock: "Ich glaube, da ist ein realer Konflikt"

Was liegt da wirklich im Argen zwischen Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson und dem Mann, der wohl bald zum Aushängeschild von WWE aufsteigen wird? Und hat das Showkampf-Imperium wirklich die beste Lösung gefunden, um es in die richtige Bahn zu lenken?

Knapp zwei Wochen vor der Megashow WrestleMania 40 sind das zwei Fragen, die sich viele stellen im Angesicht des zunehmenden Hypes um die Veranstaltung, bei dem der Konflikt zwischen The Rock und Cody Rhodes mehr und mehr ins Zentrum rückt. Und das, ob wohl die beiden gar nicht den offiziellen Hauptkampf bestreiten.

The Rock und Cody Rhodes: WWE-Fehde spitzt sich zu

Mit Liga-Legende und Hollywood-Superstar Johnson - seit Jahresbeginn auch im Führungsgremium der Mutterfirma TKO - vereinbarte WWE ein Alternativmatch : Am ersten Abend der zweitägigen WrestleMania tut er sich mit Reigns zusammen und trifft auf World Champion Seth Rollins und Rhodes - als Teil eines Rachefeldzugs dafür, dass der ihn sein „Dream Match“ gekostet hätte.

Vor den TV-Kameras spitzte sich die Fehde zuletzt zu, in einer Weise, die The Rock neue Kritik eingehandelt hat.

„Sorge, dass es die Geschichte untergräbt“

Am vergangenen Freitag gab Johnson bei der Sendung SmackDown eines seiner berühmten „Rock Concerts“, in dem er Rhodes und Rollins einige verbale Hiebe unter die Gürtellinie mitgab. Für viele Fans des frühen Rock ein nostalgischer Flashback, der langjährige US-Wrestlingreporter Wade Keller vom Pro Wrestling Torch allerdings sah es zwiespältig.

„Ich habe Sorge, dass es die Geschichte untergräbt, die vor WrestleMania erzählt werden soll“, schrieb Keller in seinem Showreport. Johnson habe am Ende nur bedingt die Rolle als böser „Heel“ gespielt, die er eigentlich hätte spielen müssen, um Rhodes als Heldenfigur wirken zu lassen: „Ich habe keine wirkliche Anstrengung gesehen, Buhrufe zu bekommen, er hat sich über die Babyfaces lustig gemacht, um selbst cool auszusehen.“

In der Nacht zum Dienstag bei der Show RAW gab es die Reaktion von Rhodes, die ähnlich giftig ausfiel: Rhodes sprach von einem „Little Dick Syndrome“ bei Rock, bezeichnete ihn höhnisch als „side chick“ von Reigns (abwertendes Wort für eine weibliche Nebenrolle). Zudem ließ er Insider aufhorchen mit einer Erwähnung von Ex-WWE-Autor Brian Gewirtz, dem langjährigen kreativen Kumpan Johnsons, den er zu seinen Ideen beglückwünschte - Subtext: The Rock tut cool, muss sich aber eigentlich dabei helfen lassen.

Cody platzierte schon 2019 einen Seitenhieb

Hinzu kommt, dass Rhodes auch vor Jahren schon TV-Seitenhiebe gegen Johnson angebracht hatte - und hingestellt hatte als Teil einer zu sehr verklärten Vergangenheit, der inzwischen von einer neuen Generation überholt worden sei: „Auch Dwayne: So elektrisch seine Reime waren: War es wirklich besser als das, was CM Punk gemacht hat?“, ließ er 2019 in einer Promo-Rede vor seinem ersten Pay-Per-View-Match für WWE-Rivale AEW fallen.