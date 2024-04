WWE: Deutscher Star sorgt bei RAW für einen Schocker

Mit Kaiser und Vinci an seiner Seite regierte Schwergewicht Gunther genau 666 Tage als Intercontinental Champion, so lange wie niemand vor ihm. Bei WrestleMania verlor er den Titel an Sami Zayn, nun hat der „Ringgeneral“ bei RAW ein neues Ziel ins Visier genommen: Er verkündete seine Teilnahme am King-of-the-Ring-Turnier, das am 25. Mai bei der Großveranstaltung King and Queen of the Ring im saudi-arabischen Dschidda enden wird.