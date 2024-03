WWE-Rivale AEW enthüllt das nächste gewaltige Wechsel-Beben!

Über Wochen und Monate hatte es sich klar angedeutet, nun ist es passiert: Einer der größten weiblichen Stars des Wrestlings hat eine neue Heimat gefunden!

Mercedes Moné, die frühere Sasha Banks von WWE, hat ihr Debüt bei Konkurrent All Elite Wrestling gefeiert. Eine Woche nach der offiziellen Vorstellung des japanischen Ausnahmewrestlers „The Rainmaker“ Kazuchika Okada hat AEW damit die größte Personaloffensive seit mehreren Jahren vollendet. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Wenige Wochen vor der WWE-Megashow WrestleMania 40 hat AEW damit seine Ambition unterstrichen, dem boomenden Marktführer weiter Konkurrenz auf hohem Niveau entgegen zu halten - trotz der schmerzhaften Verluste von Liga-Mitgründer Cody Rhodes und dem sich als Missverständnis entpuppten CM Punk an WWE in den vergangenen beiden Jahren.

Frühere Sasha Banks schlägt bei AEW auf

Die inzwischen auch als Star-Wars Schauspielerin bekannte Moné (“The Manadalorian“) hatte WWE Ende 2022 nach einem heftig eskalierten Streit über mangelnde Wertschätzung verlassen und sich zunächst der japanischen AEW-Partnerliga NJPW angeschlossen.

Gerüchte über einen möglichen AEW-Deal gab es schon damals, eine schwere Knieverletzung - zugezogen in einem Match gegen die ebenfalls bei AEW aktive Willow Nightingale vor 10 Monaten - nahm Moné jedoch für lange Zeit aus dem Spiel.

Nun ist die einstige Miturheberin der „Women‘s Revolution“ bei WWE - zusammen mit Becky Lynch, Charlotte Flair und ihrer guten Freundin Bayley war sie Teil der „Four Horsewomen“, die das Frauenwrestling dort auf eine neue Stufe hoben - tatsächlich bei AEW gelandet.

Bei einer ihr gewidmeten Sonderausgabe der TV-Show Dynamite (“Big Business“) aus ihrer Heimat Boston, zelebrierte sie einen großen Auftritt, der umgehend untermauerte, dass sie nun auch die Frauendivision von AEW aufs nächste Level bringen will.

Mercedes Moné will beim WWE-Rivalen „Magie kreieren“

Der „CEO“ zog zu Beginn der Show mit einem pompösen Outfit und neuen Theme bei Dynamite ein, einem Rapsong mit einem Sample der 9. Sinfonie von Antonin Dvorak (“Eine neue Welt“), die früher auch die Einmarschmusik von WALTER alias Gunther war.

Unter dem Jubel ihres Heimpublikums hielt Moné dann eine emotionale Ansprache, in der sie ihren Fans dankte, die sie auf ihrem Weg immer unterstützt hätten. Teils mit Tränen in den Augen formulierte sie auch Liebeserklärungen an ihr tragisch verstorbenes Vorbild Eddie Guerrero und ihren autistischen Bruder Joshua, zu dem sie zeitlebens ein besonders enges Verhältnis hatte - um dann zum „Business“ überzuleiten.

Moné erklärte, dass sie zu AEW gewechselt sei, „weil ich hier sein muss, weil ich hier sein will, weil AEW der einzige Ort ist, an dem diese Revolution global werden kann“ - womit sie auch auf die Arbeitsbeziehung von AEW zu NJPW und anderen internationalen Ligen anspielte, die ihr weitere Matchkonstellationen eröffnen (AEW-Boss Tony Khan traf sich am Rande der Show auch mit Taro Okada, Präsident der japanischen Frauen-Wrestlingliga Stardom). Sie könne es nicht erwarten, „Magie zu kreieren“ und mit den weiblichen Mitgliedern der AEW-Umkleide den Ring aufzumischen.

Einen Vorgeschmack gab es dann am Ende der Show, als sie ihrer Weggefährtin Nightingale zu Hilfe kam, als die nach ihrem Match gegen die Japanerin von den aufstrebenden Julia Hart und Skye Blue attackiert wurde. Moné verpasste am Ende Hart - Trägerin des TBS-Damentitels von AEW - ihren Finisher Moné Maker. Ein Titelduell in naher Zukunft deutet sich an.

Okada debütiert, Joe bleibt Champion, „Scissor Gang“ zerbricht

Auch abseits des Moné-Debüts fuhr AEW bei „Big Business“ einiges auf: Es gab auch das erste Dynamite-Match des anderen Neuzugangs Okada nach dessen Verpflichtung - für die AEW laut Tokyo Sports über 4 Millionen Dollar Gehalt pro Jahr über 3 Jahre springen lässt.

Zusammen mit seinen neuen Verbündeten, den Young Bucks, gewann der „Rainmaker“ ein Trios Match gegen Eddie Kingston, Penta El Zero Miedo und den frisch in den Ring zurückgekehrten Pac.

Gleich zu Beginn der Show gab es zudem ein World Title Match, in den Champion Samoa Joe seinen Gürtel gegen den alten Rivalen Wardlow verteidigte - und danach von Swerve Strickland konfrontiert wurde, der den Titel also weiter im Visier hat. Es ist das sich andeutende Duell für den nächsten Pay Per View Dynasty, für das auch schon ein „Dream Match“ zwischen Bryan Danielson und dem ebenfalls frisch verpflichteten Ausnahmekönner Will Ospreay feststeht.

In einer weiteren größeren Story-Entwicklung zerbrach die „Bang Bang Scissor Gang“, die Verbindung zwischen dem Kult-Trio The Acclaimed (Max Caster und Anthony Bowens) und Billy Gunn sowie dem Bullet Club Gold um „Switchblade“ Jay White und Billys Söhne Austin und Colten.

