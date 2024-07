WWE-Star lässt Bombe platzen: Dieses Showende sorgen für Gesprächsstoff

von Martin Hoffmann 02.07.2024 • 09:49 Uhr Drew McIntyre qualifiziert sich bei RAW für Money in the Bank - und kündigt an, das Match zu gewinnen und am selben Abend einzulösen.

Das Teilnehmerfeld für eines der spannendsten WWE-Matches des Jahres ist komplett - und dieses Showende hat die Spannung nochmal zusätzlich erhöht.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW haben sich Zoey Stark und Drew McIntyre die letzten Tickets für die Leitermatches bei der Großveranstaltung Money in the Bank am Samstag gesichert. McIntyre besiegte am Ende der Sendung in einem hochklassigen Match seinen alten Rivalen Sheamus und den deutsch-russischen Shootingstar Ilja Dragunov - und ließ danach eine Bombe platzen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Drew McIntyre will Money in the Bank als Champ verlassen

McIntyre wandte sich nach seinem Sieg ans Publikum und prophezeite nicht nur, dass er am Samstag das MITB-Match gewinnen würde. Er erklärte außerdem, dass er Toronto an diesem Tag „als World Champion verlassen“ werde.

Der „Scottish Warrior“ kündigte also an, den Money-in-the-Bank-Koffer gleich am selben Tag einzulösen - und schwebt damit nun als Damoklesschwert über Champion Damian Priest (der McIntyre bei WrestleMania selbst mit dem Money-in-the-Bank-Cash-In entthront hat) und dem bei Mania von McIntyre besiegten Herausforderer Seth Rollins.

So prominent, wie WWE McIntyres Prophezeiung inszeniert hat, ist nun klar, dass sie am Samstag eine Schlüsselrolle spielen wird: Entweder, indem McIntyre sie wahr wird - oder indem er auf spektakuläre Weise daran gehindert wird.

CM Punk wieder Spielverderber?

Für Szenario B drängt sich einmal mehr ein unangekündigter Auftritt von McIntyres Erzrivalen CM Punk an, der ihn schon bei WrestleMania und zuletzt bei Clash at the Castle den Titel gekostet hat. McIntyre rächte sich vergangene Woche, indem er Punk in dessen Heimat attackierte und krankenhausreif schlug - und damit seine vor dem Ende stehende Verletzungspause vermeintlich verlängerte.

Wer immer am Ende von Money in the Bank Champion sein wird, trifft beim Sommerhöhepunkt SummerSlam am 3. August im NFL-Stadion von Cleveland auf King-of-the-Ring-Sieger Gunther aus Österreich. Es bleibt abzuwarten, ob es McIntyre sein wird - oder ob der SummerSlam-Plan für ihn ein anderer sein wird.

