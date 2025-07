Der surreale Moment, mit dem WWE die Wrestling-Welt auf den Kopf stellte

Was war passiert in jener Nacht, die als „Black Saturday“ zur Legende wurde und sich nun zum 41. Mal jährt? SPORT1 blickt zurück auf einen großen Moment, der die Wrestling-Geschichte auf einschneidende Art und Weise veränderte - und das zunächst nicht ganz im Sinne der damaligen WWF.

Vince McMahon wollte für WWE das nationale Monopol

Diese Show machte GCW zur Zielscheibe von McMahon, der die WWF kurz zuvor von seinem verstorbenen Vater Vince McMahon Sr. übernommen hatte. Der jüngere Vince verfolgte die Vision, das Territorial-System regionaler Wrestling-Ligen zu sprengen und die in New England beheimatete WWF zu einem nationalen Player zu formen - mit dem Anfang 1984 zum Champion gekrönten Hulk Hogan als Zugpferd.

Die erste Übernahme von WCW

Barnett und die Briscos zeigten sich wegen des Stunks mit dem im Februar verstorbenen Anderson offen für McMahons Avancen, ihre Anteile an ihn zu verkaufen und ihm damit die Kontrolle über GCW und den begehrten Sendeplatz zu geben. Die Briscos bekamen im Gegenzug unter anderem eine Anstellung auf Lebenszeit bei der WWF (Gerald Brisco machte später als Comedy-Lakai McMahons in der Attitude Era eine zweite Karriere).

Das Resultat der feindlichen Übernahme: GCW war am Ende, ihre TV-Show in McMahons Hand. „Willkommen zu World Championship Wrestling. Es ist uns eine Freude, die World Wrestling Federation zu begrüßen“, verkündete Moderator Freddie Miller am „Black Saturday“ den verdutzten Zuschauern - und übergab das Mikro an Vince McMahon.