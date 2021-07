Am Donnerstag liefen zahlreiche Verträge von bekannten Fußball-Profis aus.

Das bedeutet: Sie sind jetzt ablösefrei verfügbar, interessierte Vereine können direkt mit den Spieler verhandeln. (Transfermarkt: Die heißesten Gerüchte im Transferticker)

SPORT1 zeigt die namhaften Profis ohne Vertrag.

Lionel Messi (Letzter Verein: FC Barcelona)

Zum ersten Mal während seiner Profikarriere ist Lionel Messi ohne Vertrag. Doch ein tatsächlicher Abgang des argentinischen Superstars vom FC Barcelona scheint unwahrscheinlich. Laut Präsident Joan Laporta sind die Verhandlungen über einen neuen Vertrag auf einem guten Weg.

Gianluigi Donnarumma (AC Mailand)

Torhüter Gianluigi Donnarumma steht vor seinem ersten Vereinswechsel in seiner Profilaufbahn. Der 22-Jährige Italiener war 2013 in die Jugend des AC Mailand gewechselt und wird sich nach der EM aller Voraussicht nach Paris Saint-Germain anschließen.

Sergio Ramos (Real Madrid)

Der Kapitän ist von Bord gegangen. Mit Sergio Ramos hat eine Vereinsikone seinen Vertrag bei Real Madrid auslaufen lassen. Wohin es den 35-Jährigen zieht, ist noch unklar. Als heißer Kandidat gilt unter anderem Paris Saint-Germain.

Jérôme Boateng (FC Bayern München)

Der Abschied des Weltmeisters von 2014 vom FC Bayern steht schon seit geraumer Zeit fest. Hertha BSC hatte offenbar geplant, neben Kevin-Prince Boateng auch den jüngeren Bruder zu verpflichten, doch dieses Vorhaben konnten die Hauptstädter nicht umsetzen. So ist auch bei Jérôme Boateng noch nicht klar, wohin es den Ex-Nationalspieler zieht.

Franck Ribéry (AC Florenz)

Erst kürzlich berichteten italienische Medien, dass der AC Florenz den auslaufenden Vertrag mit Franck Ribéry nicht verlängern möchte. Somit steht der Franzose nach zwei Jahren in der Serie A aktuell ohne Verein da.

Santos Borré (River Plate)

Der 25-Jährige Santos Borré gilt bei Eintracht Frankfurt als heißer Kandidat auf die Nachfolge von Torjäger André Silva, sollte der Portugiese den Verein erwartungsgemäß verlassen. Seit 2017 spielte Borré, der auch für Kolumbiens Nationalmannschaft aufläuft, bei River Plate.

Stefan Jovetic (AS Monaco)

Monaco-Trainer Niko Kovac wird in der neuen Saison nicht mehr auf Stefan Jovetic zurückgreifen können. Der 31-Jährige, der in seiner Karriere auch schon für Inter Mailand und Manchester City aufgelaufen war, muss sich nach vier Jahren in Frankreich einen neuen Klub suchen.

Shkodran Mustafi (FC Schalke 04)

Beim abgestiegenen FC Schalke 04 konnte Shkodran Mustafi, Leihgabe des FC Arsenal, nicht überzeugen. Offenbar könnte es den Weltmeister von 2014 zurück nach Spanien ziehen, wo er schon für den FC Valencia spielte. Celta Vigo gilt als interessiert.

Nabil Bentaleb (FC Schalke 04)

Einst ließen sich die Königsblauen die Verpflichtung von Nabil Bentaleb rund 19 Millionen Euro kosten. Doch auf Schalke wurde der ehemalige algerische Nationalspieler nie richtig glücklich und mehrfach suspendiert. Mit dem Abstieg in Liga zwei ist diese Kapitel für Bentaleb nun beendet.

Robin Quaison (Mainz 05)

Gerade ist Robin Quaison bei der EM mit Schweden unglücklich ausgeschieden. Bei Mainz 05 war der Angreifer eine wichtige Stütze. Die Rheinhessen hofften zuletzt noch auf eine Verlängerung mit dem 27 Jahre alten Angreifer, den es nun nach Saudi-Arabien ziehen könnte.

Gonzalo Castro (VfB Stuttgart)

Der VfB Stuttgart musste sich aus finanziellen Gründen von einem gestandenen Bundesliga-Spieler trennen. Nach drei Jahren hatten sich die Schwaben aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie gegen ein Angebot zur Vertragsverlängerung für den 33-Jährigen entschieden.