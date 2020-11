Gut einen Monat vor dem Start der neuen Saison am 22. Dezember geht es in der NBA hoch her.

Superstars wie James Harden und Russell Westbrook fordern ihren Abschied, andere Titelanwärter wie die Milwaukee Bucks und Titelverteidiger Los Angeles Lakers verstärken derweil ihr Team weiter.

Der SPORT1-Ticker vor dem Saisonstart der NBA:

+++ TOP-THEMA: Erster Rockets-Star verlässt Houston +++

Beginnt nach den Gerüchten um mögliche Abgänge der Superstars James Harden und Russell Westbrook bereits der Ausverkauf bei den Houston Rockets?

Laut NBA-Insider Adrian Wojnarowski von ESPN finalisieren sie einen Trade von Robert Covington zu den Portland Trail Blazers. Als Ersatz erhalten sie demnach Routinier Trevor Ariza, den 16. Pick im bevorstehenden Draft sowie einen geschützten Erstrundenpick 2021.

Beide Teams müssen allerdings erst noch den Draft am Mittwoch abwarten, bevor der Trade finalisiert werden kann. Hintergrund ist, dass Portland nicht aufeinanderfolgende Picks traden darf.

+++ Auch Bogdanovic schließt sich Bucks an +++

Es geht munter bei den Bucks. Via Sign-and-Trade holt sich der Titel-Anwärter auch noch Bogdan Bogdanovic von den Sacromento Kings, berichtet ESPN.

Der Serbe Bogdanovic verfügt wie Holiday nicht nur über eine gute Wurfquote, sondern bringt ebenfalls Spielmacher-Qualitäten mit.

+++ Wegen Nets? Harden schlägt Mega-Angebot aus +++

Schlechte Nachrichten für alle Fans der Houston Rockets! Nachdem bereits bekannt wurde, dass James Harden an einen Abschied von den Rockets denkt, meldet ESPN nun, dass der Scorerkönig der NBA dafür sogar eine unfassbar lukrative Vertragsverlängerung abgelehnt hat.

Demnach haben die Rockets dem 31-Jährigen angeboten, seinen bereits laufenden Supermax-Vertrag vorzeitig um zwei Jahre und 103 Millionen Dollar zu verlängern. Aktuell stehen ihm noch 133 Millionen über drei Jahre zu. Der MVP von 2018 wäre damit der erste Spieler in der Geschichte der NBA geworden, der in einer Saison mehr als 50 Millionen Dollar verdienen hätte.

Doch der Mann mit dem Spitznamen "The Beard" hatte kein Interesse daran und soll den Rockets-Verantwortlichen sogar klar gemacht haben, dass er sich den Brooklyn Nets anschließen möchte. Bisher ist ein Trade zwischen beiden Teams aber noch nicht in Sichtweite. Es gab jedoch zumindest einen ersten Kontakt zwischen den Teams.

+++ Bucks holen sich dritten Stars ins Team +++

Wenn dieser Trade den zweimaligen MVP Giannis Antetokounmpo im kommenden Sommer nicht zum Bleiben bei den Milwaukee Bucks überredet, was dann?

Exakt dieses Ziel werden die Bucks sicher im Hinterkopf gehabt haben, als sie sich laut den NBA-Insidern Shams Charania von The Athletic und Adrian Wojnarowski von ESPN zu folgendem Deal entschieden haben.

Die Bucks erhalten Jrue Holiday von den New Orleans Pelicans und geben dafür im Gegenzug Eric Bledsoe, George Hill und drei Erstrunden- sowie zwei Zweitrundenpicks ab.

+++ Lakers-Superstar wird Free Agent +++

Anthony Davis wird Free Agent. Der Superstar der Los Angeles Lakers hat sich laut ESPN dagegen entschieden, seine Spieleroption zu ziehen, um auch in der kommenden Saison automatisch beim Titelverteidiger zu bleiben.

Davis hätte dadurch 2020/2021 28,7 Millionen Dollar erhalten. Sein Ausstieg bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass er nicht mehr für die Lakers aufläuft.

Seine Entscheidung wird aber eher als bevorstehender Millionenpoker gesehen. So gehen die Experten davon aus, dass Davis einen lukrativeren, vor allem aber längeren Vertrag unterschreiben will.

+++ OKC-Superstar zieht es zu den Suns +++

Nächster Trade bei den Oklahoma City Thunder.

Wie NBA-Experte Shams Charania von The Athletic berichtet, verlässt Chris Paul die Franchise und spielt in Zukunft für die Phoenix Suns.

Im Gegenzug sollen Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque zu den Thunder wechseln. Zudem erhält OKC auch eine Kompensation beim anstehenden NBA-Draft.

+++ Schröder zu den Lakers und LeBron +++

Mit diesem Move hätten so wohl nur die wenigsten gerechnet!

Wie ESPN-Reporter Adrian Wojnarowski berichtet, steht Dennis Schröder vor einem Wechsel zu den Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James. Demnach befinden sich die Verhandlungen zwischen dem NBA-Champion und den Oklahoma City Thunder, bei denen der Deutsche seit 2018 spielt, vor dem Abschluss.

Für den in Braunschweig geborenen Sportler sollen die Thunder unter anderem den 28. Pick beim NBA-Draft am Mittwoch und Lakers-Guard Danny Green bekommen.