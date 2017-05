AS Rom - Lazio Rom 1:3

Ausgerechnet im letzten römischen Derby von Legende Francesco Totti verliert der AS Rom gegen Lazio. Nationalspieler Antonio Rüdiger fliegt nach einem Frustfoul vom Platz.

Atalanta Bergamo - Juventus Turin 2:2

Tabellenführer Juventus Turin patzt auf dem Weg zum Triple in Bergamo nach einem intensiven Spiel. Nationalspieler Sami Khedira hat dabei die Entscheidung zugunsten seiner Mannschaft auf dem Fuß.

FC Turin - Sampdoria Genua 1:1

Patrik Schick bringt mit seinem wunderbaren Treffer Sampdoria früh in Führung. Ein Treffer, der am Ende nicht reicht, aber Joe Hart noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Inter Mailand - SSC Neapel 0:1

Mit einem Sieg bei Inter Mailand erhöht der SSC Neapel den Druck auf den Zweitplatzierten AS Rom. Ein Aussetzer in der Abwehr sorgt für die Entscheidung.

Cagliari Calcio - Delfino Pescara 1:0

Video Cagliari schießt Pescara in die Serie B

Delfino Pescara nutzt die letzte Chance nicht und kassiert bei Cagliari eine weitere Niederlage. Der Abstieg steht damit fest.

CFC Genua - Chievo Verona 1:2

Video Simeones Sohn verschießt Elfer kläglich

Eigentlich sollte es für den FC Genua die große Klassenerhalts-Party werden: Doch Chievo Verona hatte etwas dagegen. Auch Giovanni Simeone hatte dabei seinen Anteil.

FC Bologna - Udinese Calcio 4:0

Video Udinese Calcio wird eiskalt erwischt

Udines Höhenflug ist jäh gestoppt. Der FC Bologna entzaubert die Gäste mit einer Ernergieleistung, in der auch das Zaubern nicht zu kurz kommt.

FC Crotone - AC Mailand 1:1

Ähnlich wie Darmstadt versucht Crotone sich mit Mann und Maus gegen den Abstieg zu stemmen. Gegen den ehemals so großen AC Mailand drücken die Hausherren mächtig und gefährden das Ziel der Mailänder: Europa.

FC Empoli - Sassuolo Calcio 1:3

Gleich zweimal wird im Duell zwischen Empoli und Sassuolo wegen eines vermeintlichen Handspiels gestritten. Im Mittelpunkt: der Schiedsrichter.

US Palermo - AC Florenz 2:0

Der US Palermo konnte bisher nur einmal zu Hause gewinnen und taumelt Richtung Serie B. Eigentlich eine leichte Sache für den AC Florenz. Eigentlich...

