Die langersehnte PDC-WM steht vor der Tür.

In diesem Jahr geht das Darts-Highlight (15. Dezember bis 3. Januar täglich LIVE im TV auf SPORT1) in seine insgesamt 15. Auflage im berühmten "Ally Pally" in London. Zuvor flogen die Pfeile seit der Trennung der PDC von der British Darts Organisation (BDO) 13 Jahre lang in der Circus Tavern in Purfleet, Essex.

Hier können Sie sich den PDF-Spielplan der Darts-WM 2021 herunterladen und im Anschluss ausdrucken

Anzeige

Trotz der vergleichsweise jungen Geschichte kann die PDC-WM auf viele Rekorde zurückblicken, welche die Spieler in den vergangenen Jahren aufgestellt haben. Ganz vorne dabei ist natürlich Michael van Gerwen. Doch selbst der Weltranglistenerste ist von einer Legende noch weit entfernt.

SPORT1 gibt einen Überblick über die wichtigsten Bestmarken:

REKORDSIEGER: Der Rekordsieger der PDC Darts-Weltmeisterschaft ist die große Legende des Dartsports: Phil "The Power" Taylor konnte bei seinen 25 Teilnahmen (ebenfalls Rekord) 14 Mal den Titel als bester Dartspieler der Welt einheimsen, davon in den Jahren 1995 bis 2002 unglaubliche achtmal in Folge.

Bis zu seiner Niederlage im Finale 2003 gegen den Kanadier John Part blieb Taylor gigantische 44 Partien in Folge bei einer WM unbesiegt - diese Serie ist bis heute unerreicht. Zählt man die zwei Titel Taylors bei BDO-Weltmeisterschaften dazu, kann man "The Power" zurecht als erfolgreichsten Dartsspieler aller Zeiten bezeichnen. Auch seine 110 Matches und 19 Finalteilnahmen bei der WM sind Bestmarken.

Aktuell steht Michael van Gerwen an der Spitze Weltrangliste. Doch an Taylors Rekord kommt "Mighty Mike" mit drei WM-Titeln noch lange nicht heran. (Alle Teilnehmer und die Setzliste der Darts-WM 2021)

Barney mit erstem Neun-Darter bei WM

MEISTE NEUN-DARTER: Ein Neun-Darter, das perfekte Finish mit nur neun benötigten Würfen in einem Leg, wurde in der Geschichte der PDC Darts-WM ironischerweise bislang neunmal geschafft. Den ersten Neun-Darter bei einer WM warf Raymond van Barneveld im Jahr 2009 bei seiner Viertelfinalpartie gegen Landsmann Jelle Klaasen.

Das zweite perfekte Spiel gelang "Barney" kein Jahr später - nämlich am 28. Dezember 2009 beim 8:6-Sieg gegen Brendan Dolan.

Neben van Barneveld gelangen auch Adrian Lewis zwei 9-Darter in der WM-Geschichte. Am 30. Dezember 2014 warf er seinen zweiten bei einer 3:4-Niederlage ausgerechnet gegen van Barneveld.

SPORT1 STARTER PAKET – Dartscheibe, Pfeile & Zubehör. Jetzt günstig im Set erhältlich – HIER SICHERN | ANZEIGE

HÖCHSTER DREI-DART-AVERAGE: Der Darts-WM-Rekord für den höchsten Drei-Dart-Average datiert aus dem Jahr 2017, als Michael van Gerwen im Halbfinale gegen Raymond van Barneveld einen Average von unglaublichen 114,05 Punkten spielte. (So läuft die Darts-WM bei SPORT1).

MEISTE 180ER: Der "Flying Scotsman" Gary Anderson zeichnete mit starken 71 Maximal-Aufnahmen für die meisten 180er in einem WM-Turnier (2017) verantwortlich. Der Schotte hält auch den Rekord für die meisten Maxima in einer Partie: 2017 gelang es ihm fantastische 22 Mal in einem Match, drei Darts in der Triple-20 zu versenken.

Der Rekord für die meisten 180er insgesamt im Turnier datiert aus dem Jahr 2019. Erstmals nahmen 96 Spieler, anstatt wie davor immer 72, an der WM teil. Durch die höhere Anzahl an Spielen gab es natürlich auch mehr 180er - nämlich 880. Im Jahr zuvor waren es 660.

Van Gerwen wird 2014 jüngster Weltmeister

LÄNGSTE SERIE MIT 100-PUNKTE-AVERAGES: Sage und schreibe 19 Partien in Folge spielte "The Green Machine" einen Drei-Dart-Durchschnitt von 100 oder mehr Punkten. Die Serie erstreckte sich von den Turnieren 2016 bis 2019. In diesem Zeitraum holte MvG drei Titel.

JÜNGSTER WELTMEISTER: Auch der Rekord als jüngster Weltmeister geht an van Gerwen. Im Finale im Londoner Alexandra Palace 2014 besiegte der Niederländer im Alter von 24 Jahren den Schotten Peter Wright mit 7:4 Sätzen.

JÜNGSTER FINAL-TEILNEHMER: Im Alter von gerade einmal 21 Jahren und 88 Tagen bestritt der Engländer Kirk Shepherd im Jahr 2008 sein erstes und bislang einziges WM-Finale.

Shepherd verlor die Partie gegen Altmeister John Part mit 2:7 nach Sätzen. Danach verschwand der junge Mann allerdings komplett in der Versenkung.

Jüngster WM-Teilnehmer ist Mitchell Clegg, der 2007 im Alter von 16 Jahren und 37 Tagen im Alexandra Palace ans Oche trat. Als der Australier sein Ticket löste, war er sogar erst 15 Jahre alt.

PDC stellt mit Preisgeld Rekord auf

HÖCHSTES PREISGELD: Neben viel Ruhm und Ehre streichen die Dartspieler bei der WM ordentlich Preisgeld ein. Die PDC Darts-WM 2019 hat in Sachen Preisgeld einen Rekord aufgestellt. Insgesamt 2,5 Millionen britische Pfund wurde an die Spieler ausgeschüttet. Das waren 700.000 Pfund mehr als noch 2018.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Gewinner van Gerwen durfte sich über 500.000 Pfund freuen, während sich der Sieger von 2018, Rob Cross, noch mit 400.000 Pfund "begnügen" musste. Auch 2020 und 2021 haben es die Veranstalter geschafft, die Rekordsumme von 2019 wieder für das Darts-Highlight im Londoner Alexandra Palace zu garantieren.