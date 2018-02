Borussia Mönchengladbachs Präsidiumsmitglied Hans Meyer hat der Kritik an den schwächelnden Verfolger des FC Bayern vehement widersprochen.

"Wie die Teams hinter Bayern medial begleitet werden, ist eine Katastrophe", sagte Meyer im CHECK24 Doppelpass. Damit entgegnete er SPORT1-Experte Thomas Strunz, für den die Champions-League-Anwärter hinter dem Rekordmeister allesamt "auf schwachem Niveau" agieren.

Meyer nannte neben seiner Borussia Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt als Beispiele für Klubs, "die um Stabilität ringen und mit Bemühen dabei sind, eine Mannschaft aufzubauen".

"Müssen Bayern mehr Konkurrenz bieten"

In der öffentlichen Betrachtung sieht Meyer diese Aufbauarbeit nicht genügend gewertschätzt. Mit Blick auf Gladbach, das auf Platz sieben feststeckt, sagte der langjährige Bundesliga-Trainer: "Wir waren noch nie spitze. In den vergangenen Jahren hat die Mannschaft 110 Prozent vom dem gezeigt, was in ihr steckt."

Im internationalen Vergleich wird die Stärke der Bundesliga häufig am Niveau der englischen Premier League gemessen. Dieser Vergleich brachte Meyer in Rage. "Wo sind denn die Engländer, die uns angeblich mit Geld zuscheißen", sagte er im CHECK24 Doppelpass, "was haben die denn international gewonnen in den vergangenen acht Jahren?"

Zumindest für den nationalen Wettbewerb nahm Eintracht Frankfurts Sportdirektor Bruno Hübner alle Widersacher des FC Bayern in die Pflicht. "Wir müssen es hinbekommen, dass die Bayern wieder mehr Konkurrenz bekommen", sagte er im CHECK24 Doppelpass.

Für die Liga sei es nicht gut, wenn der Vorsprung von Platz eins auf Platz zwei größer ist als von Platz zwei zum Relegationsrang. "Da stimmt das Verhältnis nicht", sagte Hübner.