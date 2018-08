Nach seinem Wechsel von der TSG Hoffenheim zum FC Schalke 04 brennt Mark Uth auf sein erstes Bundesliga-Spiel mit seinem neuen Verein.

"Ich freue mich, dass es endlich losgeht. Wir sind eine geile Truppe, es macht riesigen Spaß, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen", sagt Uth vor dem Auftakt der Königsblauen beim VfL Wolfsburg (Sa., ab 15 Uhr im LIVETICKER) im Gespräch mit SPORT1.

Ziel sei es, "erfolgreichen Fußball" zu spielen. Auch in der Champions League. "Wir treten nicht an und sagen, wir wollen Dritter werden. Natürlich wollen wir die Vorrunde überstehen. Mal schauen, wo das hinführt. Hier kämpft jeder für jeden. Ich denke, so können wir viel erreichen", meint der Neuzugang des Vizemeisters.

Schalke hatte den besten Hoffenheimer Torschützen der vergangenen Spielzeit (17 Treffer) ablösefrei unter Vertrag genommen. "Ich habe in Hoffenheim viel unter Julian Nagelsmann gelernt. Ich bin auch wegen ihm der Stürmer, der ich heute bin", lobt Uth seinen ehemaligen Trainer, der nach der kommenden Saison zu RB Leipzig wechseln wird.

Unter Schalke-Coach Domenico Tedesco will der gebürtige Kölner jetzt noch einen weiteren Schritt nach vorne machen: "Tedesco kann mir noch ein paar Dinge beibringen, gerade defensiv."

So möchte sich der 26-Jährige auch für die Nationalmannschaft empfehlen. Bisher hat ihn Bundestrainer Joachim Löw noch nicht eingeladen.

"Jeder kleine Junge wünscht sich, irgendwann mal für sein Land auflaufen zu dürfen. Für mich wäre es eine Riesenehre, dabei zu sein", betont Uth.

