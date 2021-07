Dass der Fight zwischen Conor McGregor und Dustin Poirier bei UFC 264 schon seine Schatten vorauswirft, ist die Untertreibung des Jahres. (Alles zur UFC)

Er ist bereits in vollem Gange, auch wenn sich die beiden Mixed-Martial-Arts-Kämpfer offiziell erst in der Nacht zum kommenden Sonntag ab 4 Uhr deutscher Zeit in Las Vegas gegenüberstehen.

Schon bei der Pressekonferenz am Freitag ging es höchst turbulent zu.

Anzeige

McGregor wirf Saucenflaschen ins Pubikum

Es wurde noch nicht eine Frage gestellt, als die Presserunde bereits den ersten Eklat hatte.

DAZN gratis testen, die UFC und andere Kampfsport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Denn McGregor schnappte sich sogleich die von Poirier gebrandmarkte scharfe Sauce, die auf dem Pult stand, und warf die Flasche in die Menge. Den Deckel bekam Poirier ab.

Der stellte prompt eine neue Flasche seiner Louisiana Style Hot Sauce auf seine Seite des Tisches. Doch auch die schnappte sich McGregor und warf sie ins Publikum, in dem sich nicht nur Journalisten, sondern auch Fans befanden.

Entdecke die Welt der SPORT1-Podcasts auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App sowie auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar

McGregor beleidigt Poirier

Damit aber noch nicht genug. Als dann die Fragerunde begann, überzog der irre Ire seinen amerikanischen Gegner mit übelsten Beleidigungen.

"Du wirst wie ein Hund durch das Oktagon laufen" und "Du bist die Frau deiner Frau", waren noch die harmloseren Verbalattacken auf Poirier, der sich sichtlich genervt war.

Aber das Schlimmste hatte er noch vor sich. Denn McGregor war offensichtlich nicht gewillt, es bei Verbalscharmützel zu belassen.

Als beide noch einmal in der Mitte der Bühne für die Kameras posierten, holte McGregor zum Tritt gegen seinen Rivalen aus. UFC-Boss Dana White persönlich und die Security hatten alle Hände voll zu tun, den Tritt und andere Angriffe von McGregor abzuwehren.

Dann war der Spuk vorbei.