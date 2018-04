Bei WrestleMania 34 lieferten sie sich einen blutigen Hauptkampf, der nicht bei jedem WWE-Fan gut ankam.

Zwei Wochen danach, bei der TV-Show Monday Night RAW, gab es das erste Wiedersehen zwischen Universal Champion Brock Lesnar und Roman Reigns, vier Tage vor ihrem Rückmatch beim Greatest Royal Rumble in Saudi-Arabien am Freitagabend.

Lesnars Sprachrohr Paul Heyman prahlte ausgiebig über Lesnars Triumph bei WrestleMania und stieß üble Drohungen aus - während Reigns der "Big Dog" es bei einer knappen Antwort beließ (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Brock Lesnar will Roman Reigns zerpflücken

Heyman eröffnete die Show und freute sich, dass Lesnar Reigns bei WrestleMania zurückließ "wie einen Haufen samoanischen Müll". Auf den Rückkampf in Dschidda - ein Steel Cage Match - habe Lesnar sich dann vor allem deshalb eingelassen, weil es das Nächstbeste ist, was WWE ihm bieten konnte, um ihn von einer Rückkehr in den UFC-Käfig abzuhalten.

Heyman kündigte an, dass Lesnar Reigns derart fertig machen würde, dass er in mehreren Kartons wieder in die USA zurückgeschickt werden müsse.

An dieser Stelle unterbrach Reigns - und hielt nur fest, dass er tatsächlich nicht wisse, in welchem Zustand er Saudi-Arabien verlassen werde. Er könne aber garantieren, dass er den Universal Title mitnehmen würde.

Lesnar hatte seinen auslaufenden WWE-Vertrag nach WrestleMania verlängert. Gerüchten zufolge ist es nur ein Kurzzeit-Deal, nach dessen Ablauf das "Beast Incarnate" tatsächlich wieder zur UFC wechseln will.

Möglich also, dass sein Match am Freitag sein letztes für WWE sein wird, Reigns wäre in dem Fall der sichere Sieger. Dasselbe schien aber auch vor WrestleMania festzustehen ...

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

Elias besiegt Bobby Roode

Matt Hardy & Bray Wyatt besiegen The Ascension

Drew McIntyre & Dolph Ziggler besiegen Apollo & Titus O'Neil

Chad Gable besiegt Jinder Mahal

Bobby Lashley & Braun Strowman besiegen Kevin Owens & Sami Zayn

Baron Corbin vs. No Way Jose - No Contest

Finn Balor & Seth Rollins besiegen Bo Dallas & Curtis Axel

Alexa Bliss, Mickie James & The Riott Squad besiegen Nia Jax, Bayley, Ember Moon, Natalya & Sasha Banks durch Disqualifikation