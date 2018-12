Die Wrestling-Welt trauert um einen Pionier, der den Showsport auf eine neue Ebene gehoben hat - und seinen Körper dafür kaputt machte.

Der frühere WWE-Star Thomas Billington, besser bekannt als The Dynamite Kid, ist am Morgen seines 60. Geburtstags am Mittwoch verstorben. Dies wurde am Mittag unter anderem von Harry Smith bestätigt, dem Sohn von Billingtons 2002 verstorbenen Cousin "The British Bulldog" Davey Boy Smith.

Billington bildete mit Davey Boy Smith in der früheren WWF einst das legendäre Tag Team "The British Bulldogs". Als noch größeres Vermächtnis jedoch wird sein Werk in Japan betrachtet. Vor allem seine Kampfserie gegen Tiger Mask (Satoru Sayama) war wegweisend für das athletische Niveau, das im heutigen Wrestling als Standard empfunden wird.

Sein Weggefährte Bret Hart bezeichnete Dynamite Kid als "besten Wrestler, der je gelebt hat, pound for pound". Als Folge seines sehr körperlichen Stils im Ring und seines Lebenswandels außerhalb litt Billington jedoch seit vielen Jahren an schweren gesundheitlichen Problemen und saß seit über 20 Jahren im Rollstuhl.

Weggefährte von Bret Hart, Revolutionär in Japan

Billington war der Sohn eines Minenarbeiters aus dem britischen Golborne und tat sich in den siebziger Jahren als großes Talent in seiner Heimat hervor. 1978 entdeckte ihn die kanadische Promotion STAMPEDE von Brets Vater Stu Hart, die ihn auch zu der mit ihr (und zeitweise auch mit WWE) kooperierenden Liga NJPW in Japan vermittelte.

Billington blieb dort vor allem für seine Matches gegen Tiger Mask in Erinnerung, sie galten damals als das Beste, was das Wrestling weltweit zu bieten hatte. Sie etablierten die in Japan bis heute in Ehren gehaltene Junior Heavyweight Division und inspirierten zahlreiche spätere Stars.

Tiger Mask und Dynamite Kid lieferten sich eine legendäre Matchserie © WWE

In der WWF war Billington von 1984 bis 1988 und blieb dort eher unter seinen Möglichkeiten, zumindest für die Tag-Team-Szene waren die Duelle der Bulldogs mit der ursprünglichen Hart Foundation (Bret Hart und Jim Neidhart) prägend.

Davey Boy Smith und Dynamite Kid bildeten bei WWE die British Bulldogs © WWE

1988 verließen die Bulldogs die WWF, anders als Billington kehrte Smith kurz darauf zurück und legte ebenso eine erfolgreiche Solo-Karriere hin wie Hart. Auch Neidhart ist in diesem Jahr verstorben, ebenso wie alle weiteren Mitglieder der späteren Hart Foundation außer Bret Hart.

Drogen beförderten den gesundheitlichen Verfall

Dynamite Kid blieb ein gefragter Star in Japan, aber sein körperlicher Verfall begann schon während der aktiven Karriere, vor allem sein Rücken und seine Beine machten ihm zu schaffen.

Bei seinem letzten Match 1996 war er nur noch ein Schatten seiner selbst und musste am Tag darauf nach einem Kollaps ins Krankenhaus. Ein Jahr später war er wegen einer Lähmung seines linken Beins auf den Rollstuhl angewiesen. Im November 2013 erlitt er einen Schlaganfall.

Billingtons gesundheitliche Probleme wurden durch Drogenkonsum befördert, er gestand stetigen Missbrauch von Steroiden, Amphetaminen, Kokain und LSD. Sein Ringstil erwies sich aber ebenfalls als Raubbau am eigenen Körper.

Dynamite Kid hinterlässt zwiespältiges Erbe

Als großer Fehler gilt im Nachhinein etwa sein berühmtestes Manöver, der Flying Headbutt, ein eingesprungener Kopfstoß vom obersten Seil gegen den Oberkörper des Gegners. Harley Race, der diese Aktion erfunden hat, hielt später fest, dass er seine Innovation bereut. Sie begünstigt sowohl Gehirnerschütterungen als auch Rückenprobleme. Zu beobachten war das nicht nur bei Dynamite Kid, sondern auch am späteren WWE-Star Chris Benoit, den Dynamite Kid stark beeinflusst hat. 2007 tötete Benoit - bei dem posthum die degenerative Krankheit CTE festgestellt wurde - seine Ehefrau, sein Kind und sich selbst.

Auch der aktuelle WWE-Champion Daniel Bryan ist stark von Dynamite Kid geprägt, zeigt den Diving Headbutt ebenfalls von Zeit zu Zeit.