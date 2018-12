Als Reaktion auf die schlechtesten TV-Quoten aller Zeiten hatte WWE-Boss Vince McMahon drastische Veränderungen angedeutet.

Nach der Großveranstaltung TLC 2018 war er nun wie angekündigt bei Monday Night RAW, um die Details auszuführen - zusammen mit den bekanntesten Mitgliedern seines Familienclans: Tochter Stephanie McMahon, ihren Ehemann und Vorstandskollegen Triple H (Paul Levesque) und Vinces Sohn Shane McMahon.

Nach der Entmachtung des bisherigen RAW-General-Managers Baron Corbin bei TLC, der bei RAW allerdings nur eine Rolle spielt und keine reale Autorität hat, ließen die McMahons in selbstkritischen Reden durchklingen, dass sie selbst für die Krise verantwortlich seien und gelobten Besserung, auch für die Dienstagsshow SmackDown.

Am deutlichsten unterstrichen wurde der Neustart durch die Ankündigung, dass eine ganze Reihe neuer Stars aus dem Entwicklungskader NXT demnächst in die Hauptshows vorstoßen wird - neben "The Freak" Lars Sullivan werden auch der ebenfalls hoch gehandelte EC3 (Ethan Carter III) sowie Nikki Cross, Lacey Evans und das Tag Team Heavy Machinery (Otis Dozovic und Tucker Knight) befördert.

Zudem wurden die Fans mit der Nachricht erfreut, dass die Langzeitverletzten Kevin Owens und Sami Zayn bald zurückkehren werden.

"Wir haben unseren Superstars die Luft abgewürgt"

Das Quartett ernannt vorerst keinen neuen GM, sondern erklärte, dass sie vorerst selbst die Kontrolle über RAW übernehmen werden und es fanfreundlicher gestalten wollen.

"Wir haben zuletzt nicht auf das gehört, was unser Vater uns beigebracht hat: auf unser Publikum zu hören", hielt Stephanie fest. Die WWE-Führung hätte "unseren Superstars die Luft abgewürgt", das solle sich ab jetzt ändern: "Wir werden unsere Superstars stärken - und unsere Fans."

"Wir werden euch etwas geben, was ihr wollt", ergänzte Triple H, der als Verantwortlicher des von Wrestling-Fans hoch geschätzten Projekts NXT mit seinem guten Namen für den Neustart bürgt: "Ihr werdet neue Gesichter sehen, neue Superstars, neue Matches. Ab jetzt seid ihr die Autorität", sagte er in Anspielung auf seine frühere Gruppierung "The Authority".

Der 73 Jahre alte Patriarch Vince schloss mit einem Verweis auf das Firmenmotto ab: "So lange wir euch mehr von dem geben, was ihr wollt und weniger von dem, was ihr nicht wollt, wir WWE immer 'Then. Now. Forever.' sein." Vor der Kamera nahm sich McMahon eher zurück, tatsächlich soll er hinter den Kulissen in den vergangenen Wochen sehr umtriebig gewesen sein und viel ins Handwerk seines Kreativteams eingegriffen haben - er wirkte vor diesem Hintergrund bei RAW recht mitgenommen von den teils vernichtenden Kritiken, die seine Show in den vergangenen Wochen erhielt.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

No Disqualification Handicap Match: Apollo Crews, Bobby Roode, Chad Gable & Kurt Angle besiegen Baron Corbin

Dolph Ziggler vs. Finn Balor - No Contest

Intercontinental Title Open Challenge Match: Dean Ambrose (c) besiegt Tyler Breeze

RAW Tag Team Title #1 Contendership Match: The Revival besiegen AOP, Lucha House Party & The B-Team

RAW Women's Title #1 Contendership Gauntlet Match: Natalya besiegt Alicia Fox, Bayley, Dana Brooke, Mickie James, Ember Moon, Ruby Riott, Sasha Banks