Es war erwartet und angedeutet worden, nun ist es perfekt.

Kenny Omega, der sich in den vergangenen Jahren bei der japanischen Liga NJPW zu einem der besten und faszinierendsten Wrestler der Welt entwickelt hat, schließt sich der neuen Liga AEW (All Elite Wrestling) an.

Der 35 Jahre alte Kanadier, der Anfang Januar sein Aus bei NJPW verkündet hatte, unterschrieb nach Ablauf seines Vertrags bei dem ambitionierten neuen WWE-Konkurrenten und wird dort neben seinen Freunden und Weggefährten Cody Rhodes und The Young Bucks (Nick und Matt Jackson) auch als vierter geschäftsführender Vizepräsident installiert.

Anzeige

Omega teilte das in der Nacht zum Freitag in Las Vegas bei einer Veranstaltung mit, bei der der nahende Ticketverkauf für die erste AEW-Show Double or Nothing am 25. Mai beworben wurde. Omega wurde dabei unterbrochen vom langjährigen WWE-Star Chris Jericho, es kam zur Andeutung einer Prügelei, ein Match bei Double or Nothing deutete sich an - das Rückmatch des großen und von der Kritik gefeierten Duells bei NJPW im Januar 2018.

Nebenbei verkündete das von Milliardärs-Sohn Tony Khan geführte und von dessen Vater Shahid unterstützte Start-up auch zahlreiche weitere Verpflichtungen und sonstige Neuigkeiten.

Bildergalerie Die reichsten Klubbesitzer der Welt 16 Bilder

Zahlreiche Neue - folgt Dean Ambrose?

Neben Omega stellte die Liga die Independent-Talente Sammy Guevara und Sonny Kiss sowie das Tag Team The Best Friends (Trent Beretta und Chuck Taylor) als Neuzugänge vor, auch die Lucha Brothers (Rey Fenix und Pentagon Jr.) waren in Las Vegas - die sich Stand jetzt aber nur für einige Matches verpflichtet haben, ihren Hauptarbeitsvertrag haben sie mit der vor ungewisser Zukunft stehenden Liga Lucha Underground.

Indy-Wrestler Jimmy Havoc war schon kurz vor dem Event als Verpflichtung bekannt gegeben worden.

Als Ergänzungen der Frauendivision präsentierte die dafür zuständige Brandi Rhodes die Japan-Legende Aja Kong, deren Landsmännin Yuka Sakazaki und die Independent-Wrestlerinnen Kylie Rae und Nyla Rose.

AEW ist auch als neuer Arbeitgeber für Dean Ambrose im Gespräch, der WWE im April verlassen wird, bis dahin aber vertraglich gebunden ist.

Kenny Omega vor Duell mit Chris Jericho

Eine weitere Ankündigung: AEW wird auch mit der mexikanischen Liga AAA kooperieren, ihre zweite derartige Vereinbarung nach einem Partnerschaft mit der jungen chinesischen Promotion Oriental Wrestling Entertainment (OWE).

Der Ticketvorverkauf für Double or Nothing wird am Montag beginnen, nach eigenen Angaben hat die Liga bereits über 12.000 Reservierungsanfragen, die Zeichen stehen also auf einen schnellen Ausverkauf, wie schon bei der von Cody und den Bucks veranstalteten Show All-In im September in Chicago.

Schon offiziell für Double or Nothing ist ein Match zwischen Hangman Page und PAC (Neville bei WWE), zudem deuten sich die Duelle Omega - Jericho, Young Bucks - Lucha Bros. sowie Rose - Rae an. Das Trio SoCal Uncensored (Christopher Daniels, Frankie Kazarian, Scorpio Sky) forderte zudem ein OWE-Trio um den japanischen Cheftrainer CIMA heraus.