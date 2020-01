Der "Monday Night Messiah" scheint einen neuen Jünger zu haben.

Im Hauptkampf der vorletzten Ausgabe der WWE-Show Monday Night RAW vor dem Royal Rumble bekam der vom Publikumsliebling zum Bösewicht verwandelte Seth Rollins unerwartete Hilfe - und konnte so zusammen mit AOP seine Rivalen Kevin Owens, Samoa Joe und den vergangene Woche zurückgekehrten Big Show besiegen.

In einem als historische Premiere verkauften "Fist Fight" der beiden Dreierteams spielte am Ende Buddy Murphy Zünglein an der Waage.

Der Australier verpasste Big Show einen Tiefschlag und half dabei, ihn durch einen Tisch zu befördern. Schließlich hielt er Big Show in Position für den Stomp von Rollins, nach dem der Ringrichter den Kampf zu Gunsten von Rollins und Co. abbrach - auch Owens und Joe waren zuvor ausgeschaltet worden.

Buddy Murphy auf dem Weg nach oben

Der ehemalige Cruiserweight-Champion Murphy hat sich in den vergangenen Jahren als einer der talentiertesten jüngeren Wrestler bei WWE hervorgetan, 2019 wurde er mit größeren Matches gegen Roman Reigns und Daniel Bryan ins Rampenlicht gehievt.

Zuletzt bestritt Murphy eine sehr physische Rivalität gegen den Niederländer Aleister Black, der Murphy bei RAW zum dritten Mal in Folge besiegen konnte und damit als klarer Sieger daraus hervorging.

Ein frustrierter Murphy mochte danach die Arena nicht verlassen und blieb verstört am Ring sitzen. Rollins - der sich im Lauf der Show zunehmend wie eine Erlöserfigur gerierte - forderte ihn während des Matches auf, ihm zu helfen. Murphy sah darin offenbar die Lösung, den Eindruck der verlorenen Fehde gegen Black zu korrigieren.

Nach dem Match feierte Murphy zusammen mit Rollins und AOP.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 13. Januar 2020:

Drew McIntyre besiegt AJ Styles, Randy Orton

Ricochet besiegt Mojo Rawley

Charlotte Flair besiegt Sarah Logan

Bobby Lashley besiegt Rusev

Non Title Match: The Viking Raiders besiegen The Singh Brothers

Aleister Black besiegt Buddy Murphy