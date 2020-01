Der Höhepunkt des Wrestling-Jahres rückt näher, die wichtigsten Fehden kristallisieren sich heraus und die Spannung der Fans wächst: WrestleMania 36 taucht am Horizont auf, ab dem Royal-Rumble-Wochenende ist das Zeichen als großes Banner auch bei jeder wichtigen Show der Wrestling-Liga WWE zu sehen.

In der Nacht von Sonntag, 5. auf Montag, 6. April, kommen die größten Matches des Jahres zu ihrem Höhepunkt, zahlreiche Fans aus aller Welt pilgern nach Florida.

Wie jedes Jahr spekulieren alle Showkampf-Interessenten intensiv über die geplanten Matches, zahlreiche Gerüchte sprießen und sorgen für Diskussionen. SPORT1 hat alle Infos.

- Welche Matches gibt es?

Noch stehen keine Matches fest, nach dem Royal Rumble am 27. Januar dürfte es erste Tendenzen über die wichtigsten Duelle geben.

Sicher ist, dass der Rumble-Sieger entweder den WWE Champion oder den Universal Champion um dessen Titel herausfordern darf. Auch die jährliche Andre the Giant Battle Royal wird es in diesem Jahr wieder geben.

- Welche Gerüchte gibt es um WrestleMania?

Gerüchte um mögliche Traummatches gibt es wie jedes Jahr zahlreiche, dabei handelt es sich jedoch häufig nur um Wunschdenken der Fans. Diese sehnen beispielsweise ein Comeback von CM Punk herbei, dafür gibt es allerdings keinerlei Tendenzen. Der ehemalige WWE Champion ist seit Herbst 2019 wieder als Experte für die Analyse-Show WWE Backstage tätig, steht jedoch nicht bei WWE, sondern dem übertragenden Sender Fox unter Vertrag. Dennoch hat die weltgrößte Wrestling-Liga schon häufiger Comebacks aus dem Hut gezogen, mit denen niemand gerechnet hat.

Bei den Wettanbietern weit oben auf der Liste steht zudem ein Match zwischen Roman Reigns und dessen Cousin Dwayne Johnson. The Rock soll schon länger Interesse daran haben, Reigns herauszufordern. Das Match soll bereits im vergangenen Jahr geplant worden sein, Reigns' plötzliche Krebserkrankung verhinderte dies jedoch. Möglicherweise holt WWE den Plan für dieses Jahr wieder heraus, allerdings gab es zwischen den beiden schon längere Zeit keine Berührungspunkte bei der Wrestling-Liga.

Wahrscheinlicher ist ein Match zwischen Reigns und Universal Champion Bray Wyatt alias The Fiend. Reigns ist seit seinem Comeback nach der krankheitsbedingten Pause nicht mehr im World-Title-Rennen, die wiederkehrenden Buhrufe der Fans haben sich in Anfeuerungen gedreht. Um Reigns wieder Richtung Universal Championship zu pushen, wäre ein Sieg beim Royal Rumble naheliegend - inklusive Herausforderung an den bislang unschlagbar wirkenden Fiend.

Auch ein Rematch ist im Gespräch: WWE Champion Brock Lesnar könnte den Titel wie schon bei der Saudi-Arabien-Show Crown Jewel im Oktober gegen Cain Velazquez aufs Spiel setzen. Das Duo hat eine gemeinsame UFC-Vergangenheit, bei Crown Jewel verlor Velazquez wegen einer Verletzung innerhalb weniger Minuten gegen Lesnar. Nun ist er wieder fit - und könnte Lesnar, der das Rumble-Match als #1 eröffnet, von diesem eliminieren, um ein Titelmatch aufzubauen.

Auch ein Match Lesnars gegen Tyson Fury ist im Gespräch, der Box-Champion ist nach seinem Wrestling-Ausflug bei Crown Jewel allerdings erstmal im Box-Ring gefordert und trifft am 22. Februar auf Superstar Deontay Wilder.

Auch Ronda Rousey könnte zurückkehren: Der frühere UFC-Star war bereits bis zum vergangenen WrestleMania bei WWE unter Vertrag, machte dann jedoch eine "Baby-Pause". Von einer Schwangerschaft war jedoch nichts zu hören, Rousey könnte überraschend zurückkehren - und ein Rematch gegen RAW Women's Champion Becky Lynch fordern, die ihr bei WrestleMania 35 den Titel abnahm.

Auch ein Match zwischen den "Four Horsewomen" Lynch, Charlotte Flair, Sascha Banks und Bayley ist immer wieder im Gespräch.

Ob die Altmeister Triple H, The Undertaker oder John Cena beim Jahreshöhepunkt ein Match haben, ist unklar - um Cena gibt es von einigen Fachmedien jedoch Spekulationen, der 42-Jährige soll angeblich einen großen Auftritt haben. Auch um Edge gibt es Comeback-Gerüchte, womöglich will es der "Rated-R Superstar" trotz Rücktritts nochmal wissen.

Ein Match hätte auch Hulk Hogan gern. Die WWE-Legende verriet schon im Herbst, dass er noch einmal in den Ring steigen würde, zumal Mania in dessen Heimatstadt Tampa stattfindet. Als Gegner wünscht sich der 66-Jährige WWE-Boss Vince McMahon (74) - ein äußerst unrealistisches Szenario.

- Wo steigt WrestleMania 36?

WrestleMania steigt im Raymond James Stadium in Tampa, Florida. Die Heimatbasis der Tampa Bay Buccaneers aus der NFL fasst 65.618 Fans und kann bei speziellen Events bis zu 75.000 Zuschauern Platz bieten. Die Arena beherbergte bereits die Super Bowls XXXV (2000) und XLIII (2008), auch 2020 findet das NFL-Finale in Tampa statt (Super Bowl LV).

- Welche Shows gibt es noch?

Im Rahmen des Mania-Wochenendes finden wie immer zahlreiche andere WWE-Shows statt: Am Donnerstag (2. April) steigt die Hall-of-Fame-Zeremonie, am Freitag SmackDown Live, am Samstag NXT TakeOver und am Montag Monday Night RAW.

Auch diverse Independent-Ligen veranstalten Shows rund um Tampa, um die vielen Wrestling-Fans vor Ort abzugreifen. Selbst die deutsche Liga wXw hat das Event wxW 16 Carat Gold Revenge geplant.

- Wann und wo gibt es WrestleMania live im TV und Stream?

Die Kickoff-Show von WrestleMania mit den ersten Matches beginnt am 5. April um 23 Uhr deutscher Zeit, die Hauptshow um 1 Uhr. WrestleMania ist bei Sky Select und auf dem Streaming-Portal WWE Network zu sehen.