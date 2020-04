Not macht erfinderisch, heißt es - bei WWE war das in der Nacht zum Sonntag zu besichtigen.

Den unglücklichen Umstand, ihren Jahreshöhepunkt WrestleMania 36 wegen Corona ohne Zuschauer austragen zu müssen, nutzte die Wrestling-Liga, um einen Main Event zu auszutragen, wie ihn ihre Fans so noch nicht erlebt hatten.

WWE inszenierte das "Boneyard Match" zwischen dem legendären Undertaker und seinem Gegner AJ Styles an Tag 1 der diesmal auf zwei Abenden gestreckten Mania nicht als normalen Kampf, sondern als Actionfilm mit Spezialeffekten, dramatischer Musik und Soundtrack der Band Metallica.

Undertaker wie im Actionfilm

Der auf einem nächtlichen Hinterhof aufgezeichnete Clip beinhaltete eine große Prügelei mit maskierten Druiden, ein an Horror-Klassiker angelehntes Comeback des scheinbar schon besiegten Taker, einen Chokeslam, mit dem der Taker seinen Gegner vom Dach einer Scheune warf - und am Ende ein "Begräbnis" des unterlegenen Styles mit stilechtem Abgang des "Dead Man" auf seinem Motorrad.

WWE nahm sich für das unorthodoxe Match das ähnlich inszenierte Duell zwischen Matt und Jeff Hardy bei der Konkurrenzliga Impact Wrestling, zum Vorbild, nicht zum ersten Mal: WWE hatte schon einige Matches mit der Mystery-Figur Bray Wyatt als Filmclip inszeniert, mal mehr, mal weniger gelungen.

Es war nun jedoch das erste Mal, dass die Liga beim Hauptkampf ihrer wichtigsten Veranstaltung so sehr die gewohnten Bahnen verließ.

Der klare Sieg des Undertaker am Ende spricht dafür, dass der 55-Jährige bei WWE immer noch nicht das Ende seiner bald 30 Jahre andauernden Karriere dort erreicht hat.

Die zweite Hälfte von WrestleMania wird in der Nacht zum Montag übertragen, das für diesen Teil der Show angekündigte "Firefly Funhouse Match" zwischen Superstar John Cena und Bray Wyatts Horror-Alter-Ego The Fiend dürfte ähnlich konzipiert sein wie das Undertaker-Match.

Die Ergebnisse von WWE WrestleMania 36, Tag 1:

Women's Tag Team Title Match: Alexa Bliss & Nikki Cross besiegen The Kabuki Warriors (c) - TITELWECHSEL!

Elias besiegt King Corbin

WWE RAW Women's Title Match: Becky Lynch (c) besiegt Shayna Baszler

Intercontinental Title Match: Sami Zayn (c) besiegt Daniel Bryan

WWE SmackDown Tag Team Title Ladder Match: John Morrison (c) besiegt Jimmy Uso, Kofi Kingston

Kevin Owens besiegt Seth Rollins

WWE Universal Title Match: Braun Strowman besiegt Bill Goldberg (c) - TITELWECHSEL!

Boneyard Match: The Undertaker besiegt AJ Styles