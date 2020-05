Nach der Augen-Attacke von Seth Rollins auf Rey Mysterio und dem daraus angeblich folgenden Rücktritt hat WWE die nächste Schock-Story um einen langjährigen Publikumsliebling gestartet.

Der frisch zurückgekehrte Jeff Hardy stand in der Nacht zum Samstag bei der TV-Show Friday Night SmackDown im Mittelpunkt eines inszenierten Autounfalls mit Kollege Elias als Opfer - nach dem Hardy "verhaftet" wurde. Ein angeblicher Alkohol-Rückfall Hardys wurde in den Raum gestellt, nachdem der 42-Jährige zuletzt nach mehreren realen Vorfällen in einer Entzugsklinik war.

Die Story warf das Turnier um den vakanten Intercontinental-Titel durcheinander, wodurch unter anderem ein Mann eine zweite Chance bekam, der zuletzt als Rivale Hardys agierte: der frühere WWE-Champion Sheamus.

Jeff Hardy nach Autounfall mit Elias "verhaftet"

Die Sendung ging mit der Unfall-Szene vor dem Performance Center in WWE in Orlando los, wo wegen der Corona-Pandemie gerade alle Ausgaben von RAW und SmackDown stattfinden.

Ein Auto war von der Fahrbahn abgekommen, Elias wurde von Sanitätern versorgt und Universal Champion Braun Strowman als Augenzeuge interviewt: Strowman teilte mit, dass er einen Mann aus dem Auto hätte fliehen sehen, ohne ihn näher beschreiben zu können.

Die Polizei fand dann Hardy vor, humpelnd, nach Luft schnappend und offenbar nicht ganz bei Sinnen. Weil die Polizisten Alkoholgeruch bei Hardy feststellten, wurde er in Gewahrsam genommen, während Elias in einen Krankenwagen verladen wurde.

Sheamus profitiert - aber nicht lange

Da sowohl Hardy als auch Elias Halbfinalisten im Kampf um den Sami Zayn aberkannten Intercontinental-Gürtel waren, musste das Turnier neu sortiert werden. AJ Styles akzeptierte mit Freude ein Freilos für das Finale, während der vierte übrige Teilnehmer Daniel Bryan weniger glücklich damit war und Konkurrenz haben wollte.

Der von Elias besiegte King Corbin und der von Hardy bezwungene Sheamus - der noch einige böse Kommentare gegen Hardy vom Stapel ließ - gingen mit Freude auf den Vorschlag ein, aber auch andere Wrestler bewarben sich. Letztlich wurde daher eine Battle Royal angesetzt, mit Sheamus, Corbin, Dolph Ziggler, Cesaro, Shinsuke Nakamura, Lince Dorado, Drew Gulak (nach gelöstem Vertragsstreit doch weiter bei WWE), Jey Uso (nach Jimmy Usos schwerer Verletzung momentan auf sich gestellt) und Shorty G alias Chad Gable (sein erster TV-Auftritt seit Februar).

Sheamus, Jey Uso und Shorty G waren die letzten drei Teilnehmer, ehe Shorty G illegal vom eigentlich von ihm eliminierten Cesaro ausgeschaltet wurde. Sheamus siegte dann, nachdem er Jey mit dem Brogue Kick aus dem Ring trat.

Im Hauptkampf der Show stieg dann gleich das Ersatz-Halbfinale zwischen Bryan und Sheamus - an dessen Ende Hardy auf einmal doch wieder am Ring auftauchte und Sheamus ablenkte. Bryan siegte mit seinem Running Knee, Hardy ging danach auf Sheamus los, ohne dass die Kommentatoren eine Erklärung für den Lauf der Dinge hatten.

Es scheint, als ob Hardy in der Story entlastet worden wäre und Sheamus bei den Geschehnissen zu Beginn der Show seine Finger im Spiel hatte. Die Fehde der beiden ist nun jedenfalls zusätzlich aufgeheizt.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 29. Mai 2020:

Battle Royal - Sieger: Sheamus

Lacey Evans vs. Sonya Deville - Double Count Out

Sasha Banks besiegt Alexa Bliss

Cesaro besiegt Shorty G

Intercontinental Championship Title Tournament Semi Final Match: Daniel Bryan besiegt Sheamus