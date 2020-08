Die wegen der NBA-Playoffs aufs Wochenende verschobene TV-Show des WWE-Rivalen AEW hat ein überraschendes Ende genommen - das in verstörenden Szenen mündete.

Im Hauptkampf von Dynamite verlor Cody Rhodes den von Box-Legende Mike Tyson überreichten TNT-Titelgürtel unerwartet gegen Brodie Lee, den ehemaligen Luke Harper von WWE. Dem Anführer der sektenartigen Dark Order war dieser Sieg aber bei weitem nicht genug.

Brodie Lee geht auf Arn Anderson und Codys Familie los

Nachdem der Weggefährte von Bray Wyatt - der in seiner Rolle als The Fiend heute Nacht beim SummerSlam Braun Strowman herausfordert - Cody mit einer Reihe von Power-Moves überrollt und einem abschließenden Lariat gepinnt hatte, folgten weitere Attacken.

Nachdem Lee beim früheren WCW-Kommentator Tony Schiavone ein Sieger-Interview gab, vertrieben seine Lakaien die Sanitäter, die den ausgeknockten Cody behandelten - und ging auch auf Codys Begleiter, die 61 Jahre alte Ringlegende Arn Anderson los.

Anderson bekam von Lee einen Tritt in den Magen ab, während Cody von der Trage bugsiert wurde. Auch Codys älterer Bruder Dustin (der frühere Goldust) wurde abgefertigt, als er zu Hilfe kommen wollte - und sogar Codys Ehefrau Brandi, die sich schützend über ihren Mann warf.

Lee beorderte das weibliche Dark-Order-Mitglied Anna Jay, Brandi anzugehen und zu würgen. Nachdem Lee mit seinem Werk zufrieden war, gab es eine letzte höhnische Geste: Er verteilte die Überreste des ursprünglichen Titelgürtels (die Anfertigung der endgültigen Version hatte sich wegen der Coronakrise verzögert) über Cody.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 22. August 2020:

FTR besiegen Private Party

The Jurassic Express & The Natural Nightmares besiegen The Lucha Bros. & The Butcher and The Blade

Kenny Omega & The Young Bucks besiegen The Dark Order

Darby Allin besiegt Will Hobbs

Diamonte & Ivelisse besiegen The Nightmare Sisters

TNT Championship: Brodie Lee besiegt Cody (c) - TITELWECHSEL!