Wen fordert Edge nach seinem Gewinn des WWE Royal Rumble 2021 bei der Megashow WrestleMania 37?

Das Hall-of-Fame-Mitglied ließ das bei Auftritten sowohl bei RAW am Montag als auch bei NXT am Mittwoch offen - was der dritte potenzielle Gegner nun nicht mehr hinnehmen wollte.

Roman Reigns fordert Entscheidung von Edge

Roman Reigns, Universal Champion und Zentrum der Show Friday Night SmackDown, eröffnete die Freitagssendung mit einer erbosten Ansprache, dass der "Rated-R Superstar" ihm seine Entscheidung umgehend mitzuteilen habe.

Anzeige

Der "Head of the Table" verängstigte mit der Unruhe, die er ausstrahlte, auch seinen Manager Paul Heyman und seinen Neffen Jey Uso (offensichtlich genesen von dem ungenannten medizinischen Problem, das ihn vom Rumble fernhielt) - und unterstrich mit seinem Auftritt seinen Charakter als wohlwollend tuender, aber tatsächlich unberechenbarer Mafiapate.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Reigns warnte Edge, dass er keine Spielchen dulde. Der letzte, der welche versucht hätte, wäre sein Rumble-Gegner Kevin Owens gewesen und der sei nun für immer Geschichte. Reigns gab Edge bis zum Ende der Show Zeit, seine Entscheidung zu verkünden - oder sonst.

Die Show endete dann auch mit einer Konfrontation zwischen Reigns und Edge, der mit dem Rumble-Sieg die vorläufige Krönung seines wechselhaften Comebacks aus fast neunjähriger Sportinvalidität erreicht hatte.

Kevin Owens ist noch nicht fertig mit Reigns

Edge zeigte sich unentschlossen, von wem er sich den Titel zurückholen sollte, "den ich nie verloren habe" - er hatte 2011 als amtierender World Champ von einem Tag auf den anderen abtreten müssen -: WWE-Champ Drew McIntyre, NXT-Champ Finn Balor oder doch Reigns? Jeder schlage ihm etwas anderes vor.

Reigns verlor darauf die Geduld, kam hinzu und forderte Edge ultimativ auf, Farbe zu bekennen - vergeblich: Anstelle einer Antwort von Edge kassierte Reigns eine Attacke von Owens, der Reigns mit einem Stunner überraschte und damit deutlich machte, dass er noch immer nicht mit Reigns fertig ist. Die Show endete damit, dass Edge und Owens gemeinsam über Reigns thronten.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Medienberichten zufolge ist Edge Stand jetzt bei WrestleMania im April tatsächlich als Gegner für Reigns eingeplant. Davor bieten noch die Veranstaltungen No Escape (Elimination Chamber) am 21. Februar und Fastlane am 21. März mögliche Gelegenheiten für ein weiteres Reigns-Owens-Duell.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 5. Februar 2020:

Dominik Mysterio besiegt King Corbin

Cesaro besiegt Daniel Bryan

Bayley besiegt Ruby Riott

Non Title Match: Dolph Ziggler & Robert Roode besiegen Chad Gable & Otis

Intercontinental Title Match: Big E (c) besiegt Apollo Crews, Sami Zayn