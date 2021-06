Ein weiteres Käfigduell, neue Charakterentwicklungen und erste Qualifikations-Matches für Money in the Bank mit unerwarteten Ergebnissen.

Bei der ersten Ausgabe von WWE Monday Night RAW nach der Großveranstaltung Hell in a Cell am Sonntag kam es zu einer Reihe von Überraschungen - SPORT1 fasst die Highlights zusammen.

Ricochet, Morrison und Riddle lösen Ticket für Money in the Bank

In drei Quali-Duellen um einen Platz im Money-in-the-Bank-Leitermatch am 18. Juli, in dem ein zeitlich beliebig einsetzbares Match gegen den WWE oder Universal Champion innerhalb von 365 Tagen auf dem Spiel steht, siegte bei den Männern jeweils der weniger etablierte Star. Es ging los mit einem Sieg von Ricochet gegen den früheren WWE-Champion AJ Styles - mit etwas Hilfe der Viking Raiders, die Styles und dessen 2,20 Meter großen Partner Omos ablenkten, mit dem Styles die Tag-Team-Titel hält:

Auch Randy Orton kassierte eine unerwartete Niederlage gegen John Morrison. Orton wurde Opfer einer Ablenkung des wegen seiner Kreuzbandverletzung noch im Rollstuhl herumkurvenden Morrison-Partners The Miz - der dann von Ortons Partner Riddle mit dessen Scooter-Roller gejagt wurde - und kassierte Morrisons Starship Pain.

Zum Abschluss schaffte es auch der bei Hell in a Cell gegen WWE-Champion Bobby Lashley unterlegene Drew McIntyre nicht, sich sofort wieder ins Titelrennen zu bugsieren. Er verlor ein langes und sehenswertes Match gegen Riddle nach mehr als 20 Minuten mit einem Einroll-Konter.

Nach den drei Duellen kündigte WWE an, dass die unterlegenen Styles, Orton und McIntyre kommende Woche Teil eines "Last Chance Qualifier" sein werden, in dem sie sich noch eine Money-in-the-Bank-Chance verdienen können.

Alexa Bliss und Nikki Cross wieder vereint - schon Stunk bei Eva Marie und Doudrop

Unerwartete Ereignisse gab es auch bei den Quali-Matches der Frauen, zwei Tag-Team-Matches, deren Siegerteams als Einzelwrestlerinnen ihr MITB-Ticket lösten. Im ersten der Matches kriselte es gleich in der frisch eingeführten Partnerschaft zwischen Rückkehrerin Eva Marie und ihrer schwergewichtigen Gefährtin, die sie als "Doudrop" (ein Wortspiel mit "dewdrop" - Tautropfen) vorstellte. Doudrop schien der zugewiesene Name zu gefallen, noch dass Eva Marie sich in dem Kampf gegen Asuka und Naomi selbst einwechselte, als sie kurz davor war, den Sack zuzumachen. Doudrop verweigerte die dann von Eva Marie gewünschte Wiedereinwechslung, Asuka und Naomi siegten.

Im zweiten Quali-Duell der Frauen trafen zwei frühere Tag-Team-Titelträgerinnen aufeinander: Nia Jax und Shayna Baszler bekamen es mit der zur dunklen Seite hingewendeten Alexa Bliss und Nikki Cross zu tun, die sich in einer neuen Rolle als maskierte Superheldin auf den Spuren von "Mighty" Molly Holly und "Super" Stacy Keibler präsentierte. Bliss' neuester Trick - die Fähigkeit, ihre Rivalinnen und Rivalen zu hypnotisieren - setzte sie gegen Jax' und Baszlers Begleiter Reginald ein, was letztlich Cross half, Baszler mit einer Magistral Cradle zu pinnen.

Bobby Lashley setzt in weiterem Hell in a Cell Match ein Zeichen

Ein schon fix angesetztes Match für Money in the Bank: Damenchampion Rhea Ripley trifft nach ihrer unrühmlichen Disqulafikations-Niederlage gegen Charlotte Flair noch einmal auf die "Queen". Die offenbarte etwas unerwartete Wertschätzung für Ripley: Die unsaubere Titelverteidigung sei eine strategisch kluge Aktion gewesen, die sie ihr gar nicht zugetraut hätte. Bei MITB würde sie ihre Rivalin dennoch zerstören.

Abseits der Money-in-the-Bank-Qualifier stand eine überraschende Dreingabe zum Hell-in-a-Cell-Wochenende im Zentrum: Xavier Woods von The New Day forderte Lashley zu einem weiteren Match im Riesenkäfig - als Reaktion darauf, dass Lashleys Manager MVP ihn vergangene Woche als Karriere-Bremse für Partner Kofi Kingston darstellte. Lashley siegte mit dem Hurt Lock, den er auch nach dem Match nochmal gegen Woods ansetzte, während Kingston von außerhalb des Käfigs hilflos zusehen musste. Es deutet sich an, dass Kingston der nächste Herausforderers Lashleys werden wird.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 21. Juni 2021:

Money in the Bank Qualifying Match: Ricochet besiegt AJ Styles

Money in the Bank Qualifying Match: Asuka & Naomi besiegen Doudrop & Eva Marie

Money in the Bank Qualifying Match: John Morrison besiegt Randy Orton

Money in the Bank Qualifying Match: Alexa Bliss & Nikki Cross besiegen Nia Jax & Shayna Baszler

Money in the Bank Qualifying Match: Riddle besiegt Drew McIntyre

Hell in a Cell Non Title Match: Bobby Lashley besiegt Xavier Woods